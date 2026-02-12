আজকের ভোটে যে সরকারই আসুক, এল্ল্যা যেন আমাদের দিকে নজর দেয়

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারা দেশের নেয় ন্যায় সিরাজগঞ্জে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আজকে ভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কথা হয় খেটে খাওয়া দিনমুজুর রিক্সা চালক ইসমাইলের সাথে তিনি জানান, আজকের ভোটে যে সরকারই আসুক, এল্ল্যা যেন আমাদের দিকে নজর দেয়। রিকশা চালিয়ে যা আয় হয়, সেটা দিয়ে সংসার চালানো খুবই কষ্ট। আবার সন্তানদের পড়াশোনার খরচ চালাতে হয়। জিনিসপত্রের যে চড়া দাম, সেটা যেন সরকার ঠিক করে। তাছাড়া দেশের আইনশৃঙ্খলাও বেশি ভালো না।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল পৌনে ১০ টার দিকে সিরাজগঞ্জ শহরের বাজার স্টেশন এলাকায় রিকশা নিয়ে ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকা ইসমাইল হোসেন (৩৯) এসব কথা বলেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার শিয়ালকোল ইউনিয়নের চকশিয়ালকোল গ্রামের বাসিন্দা।
ভোট দিয়েছেন কি? এমন জবাবে ইসমাইল হোসেন বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছর পর ভোটের সুযোগ পাইছি, শুধু আমি না, বাবা-মা, স্ত্রী ও বোনদের সঙ্গে নিয়ে ভোরেই ভোট দিয়েছি৷ এ ভোট শেষে বাড়িতে বসে না থেকে রিকশা নিয়ে বের হয়েছি। কিন্তু ভোটের দিন হওয়ায় সড়কে লোকজন নেই। তিন চারটা ভাড়া মেরে ৮০ টাকা পেয়েছি। দেখি দুপুর পর্যন্ত দুই তিনশো হয় কিনা। এটা হলে কিছু কাঁচা বাজার ও ডিম কিনে বাড়িতে যাবো।
ভোট কেন্দ্রে এবার লোকজন কেমন? আগে ভোট কেন্দ্রে শুধু আমি না, অনেকেই যায়নি। তবে এবার কেন্দ্রে ভোর থেকেই
লম্বা লাইন। পরিবারের লোকজন সঙ্গে নিয়ে দেখি লম্বা লাইন।পরে ভোটার সিরিয়াল নিয়ে প্রায় ৩০ মিনিটি লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছি।
এসআর