ভোট দিতে গিয়ে নিজেকে মৃত আবিষ্কার করলেন বৃদ্ধা

ভোট দিতে গিয়ে নিজেকে মৃত আবিষ্কার করেছেন ৯২ বছর বয়সী ছাকেরা বেওয়া নামের এক বৃদ্ধা। ভোটার তালিকায় তার ক্রমিক নম্বরে ‘কর্তন করা হয়েছে’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকালে সিরাজগঞ্জ পৌর এলাকার সরকারি সালেহা ইসহাক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে এমন ঘটনা ঘটেছে। ছাকেরা বেওয়া শহরের হোসেনপুর আল মাহমুদ এভিনিউ এলাকার বাসিন্দা।
ছাকেরা বেওয়ার ছেলে মো. মাসুদ রানা জানান, আজ সকালে আমার বৃদ্ধ মাকে ভোট দেওয়ার জন্য কেন্দ্রে নিয়ে যান আমার স্ত্রী সুমি খাতুন। কেন্দ্রের বাইরে ভোটার তালিকায় ২৭২ নম্বর সিরিয়ালে তার নাম রয়েছে। বাইরে থেকে দেওয়া স্লিপ ও এনআইডি কার্ড নিয়ে আমার ভোটের কক্ষে যান।
পোলিং অফিসার সিরিয়াল নম্বর চেক দিয়ে দেখেন তালিকায় আমার মায়ের নাম নেই। তালিকায় ২৭২ নম্বর সিরিয়ালে আমার মায়ের নামের জায়গায় লেখা আছে কর্তন করা হয়েছে।
ওই কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার মো. মাহফুজুর রহমান বলেন, আমরা ভোটার তালিকায় দেখলাম বৃদ্ধ ছাকেরা বেওয়ার নাম কোথাও নেই। বিষয়টি আমাদের এখতিয়ারের বাইরে। এটা নির্বাচন অফিসের মিসটেক।
এ বিষয়ে জেলা অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন অফিসার মো. মশিউর রহমান বলেন, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।
