ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং হলে ফলাফল না মানার হুঁশিয়ারি মির্জা আব্বাসের

রাজধানীতে সকাল থেকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলছে। দুপুর ১২টার দিকে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মির্জা আব্বাস রাজধানীর মির্জা আব্বাস মহিলা কলেজ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোটগ্রহণের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করেন এবং পরে নিজের ভোট প্রদান করেন।
ভোট প্রদান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি জানান, ‘এখন পর্যন্ত ভোট সুষ্ঠু হচ্ছে। সুষ্ঠু না হওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতি আমি দেখিনি।’
একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘যদি ভোটে কোনো ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং বা কারচুপির চেষ্টা করা হয়, তাহলে সেই ফলাফল আমরা মেনে নেব না।’
তিনি বলেন, জনগণ যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন, সে বিষয়টি নিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশন ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের দায়িত্ব। তিনি আশা প্রকাশ করেন, শেষ পর্যন্ত নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হবে।
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় সংসদের ঢাকা-৮ আসনটি মতিঝিল, শাহবাগ, রমনা, পল্টন ও শাহজাহানপুর থানা নিয়ে গঠিত। এ আসনটি রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় ভোটার ও প্রার্থীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ করা গেছে।
এ আসনে মির্জা আব্বাসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী অভিযোগের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘অভিযোগের বিষয়ে আমি জানি না।’
এমআর-২