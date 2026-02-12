এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    মাদারীপুরে ভোটকেন্দ্রের পাশে মোটরসাইকেলে আগুন

    মো. আরিফুর রহমান, মাদারীপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৩৮ পিএম
    মাদারীপুরে ভোটকেন্দ্রের পাশে মোটরসাইকেলে আগুন

    মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলায় একটি ভোটকেন্দ্রের পাশে একটি মোটরসাইকেলে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে মোটরসাইকেলটির প্রায় ৮০ শতাংশ পুড়ে গেছে।


    বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার বাজিতপুর ইউনিয়নের নয়াকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের পাশে এ ঘটনা ঘটে। আগুনের ঘটনায় ভোটকেন্দ্রের আশপাশে সাময়িক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে।


    রাজৈর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহফুজুল হক জানান, খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। কে বা কারা আগুন দিয়েছে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে এ ঘটনায় ভোটগ্রহণ কার্যক্রমে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি।


    পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।




