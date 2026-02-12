এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    হোসেনপুরে জাল ভোট দেওয়ার অভিযোগে যুবকের ২ বছরের কারাদণ্ড

    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:০৩ পিএম
    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:০৩ পিএম

    হোসেনপুরে জাল ভোট দেওয়ার অভিযোগে যুবকের ২ বছরের কারাদণ্ড

    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:০৩ পিএম

    ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে জাল ভোট দেওয়ার অভিযোগে ইমরান মিয়া (২০) নামে এক যুবককে ২ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।


    বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার পিপলাকান্দি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের একটি ভোট কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।দণ্ডপ্রাপ্ত ইমরান মিয়া উপজেলার পিপলাকান্দি গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে।


    স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুর ১২টার দিকে পিপলাকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্রে ইমরান মিয়া অন্য একজনের পরিচয়ে ভোট দিতে কেন্দ্রে প্রবেশ করেন। পরে কেন্দ্রে জাল ভোট দেওয়ার সময় এজেন্টরা তাকে চ্যালেঞ্জ করেন। পরে প্রিসাইডিং অফিসারের কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। খবর পেয়ে বিচারিক আদালতের প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জাল ভোট দেওয়ার কথা স্বীকার করেন। পরে তাকে দুই বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।


    সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী নাহিদ ইভা বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, জাল ভোট দেওয়ার অপরাধে দায়িত্বরত ম্যাজিস্ট্রেট স্বাগত সৌম্য এ কারাদণ্ড প্রদান করেন।



    এসআর

    ট্যাগ :

    জাল ভোট দেওয়া কারাদণ্ড ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…