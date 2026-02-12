উৎসাহ নিয়ে ভোটকেন্দ্রে তরুন ভোটাররা, জানালেন প্রথম ভোটের অনুভূতি 

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পাবনা-৪ আসনের (ঈশ্বরদী-আটঘরিয়া) ১২৯ টি ভোটকেন্দ্রে চলছে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম। এর মধ্যে ঈশ্বরদী উপজেলার ৮৫ টি কেন্দ্রে সকাল থেকেই চলছে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটগ্রহণ, এসব ভোটকেন্দ্রে বেশিরভাগই তরুন ভোটারদের উপস্থিতি দেখা গেছে। উৎসাহ নিয়ে প্রথম ভোট দিতে এসে অনেকেই জানিয়েছেন তাদের অনুভুতির কথা।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলার প্রায় ২২ টি কেন্দ্র ঘুরে এসব চিত্র দেখা গেছে। অনেকেই ভোট প্রদানের জন্য সকাল সকাল ভোটকেন্দ্রে গিয়েছেন আবার অনেকেই ভোটদান করে আঙ্গুলের টিকা চিহ্নের ছবি ছেড়ে নিজেদের উচ্ছাস অনুভুতির কথা প্রকাশ করছেন।
তবে তরুন ভোটারদের পছন্দের প্রার্থীর তালিকায়ও রয়েছে তরুন প্রতিনিধিত্বের অধিককরীরা। নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে শিক্ষা, বেকারত্ব ও তরুন প্রজন্মের জন্য নতুন কিছু করাসহ নানা প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।
উপজেলার সাহাপুর এলাকার তরুন ভোটার মোঃ দিহান বলেন, প্রথম ভোট দিয়েছি আজক। খুব আনন্দ লাগছে। কাকে ভোট দিয়েছেন এমন প্রশ্নে বলেন, আমি যেহেতু তরুন পুরো বাংলাদেশটা যেমন তরুনদের হাতেই চলছে তেমনই একজন তরুন প্রার্থীকেই ভোট দিয়েছি।
প্রথম ভোট দিয়ে সেলফি তুলছিলেন মোঃ মেহেদী হাসান। তিনি বলেন, দীর্ঘ অপেক্ষার পর আজকে এসেছি ভোট দিতে। প্রথম ভোট বলে কথা, একটু আনন্দ তো লাগবেই।
মানিকনগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, “আমরা শুধু প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করি না, এবার চাই বাস্তবায়িত কর্মসংস্থান ও নিরাপত্তার সমাধান।
ঈশ্বরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা(ইউএনও) ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মোঃ আরিফুর রহমান বলেন, সকাল থেকে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলছে। ভোটারের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আর বেশিরভাগই তরুন ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে ভিড় করছেন। প্রতিটি কেন্দ্রে কঠোর নজরদারি রাখা হয়েছে।
এসআর