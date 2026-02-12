এইমাত্র
    আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    দেশজুড়ে

    পিরোজপুরে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন, চলছে গণনা

    সৈয়দ বশির আহম্মেদ, পিরোজপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:১৩ পিএম
    পিরোজপুরে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন, চলছে গণনা

    পিরোজপুর জেলায় আজ গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জেলার ৩টি সংসদীয় আসনে ৪১৮ টি কেন্দ্রে উৎসবমুখর ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এবারে ভোট কেন্দ্রগুলোতে নারী ও তরুণ ভোটারদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। 


    এদিকে, আজ বৃহস্পতিবার  (১২ ফেব্রুয়ারি) ভোটগ্রহণ শেষে শুরু হয়েছে ভোট গণনা। 


    পিরোজপুরের ৩ টি আসনে বিভিন্ন দল ও স্বতন্ত্র মিলিয়ে মোট ১৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে বিকাল সাড়ে চারটায় শেষ হয়েছে। 


    ভোট উপলক্ষে কেন্দ্রগুলোর আশেপাশে উৎসবের পরিবেশ বিরাজ করেছে। দীর্ঘদিন পরে স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পেরে অনেককেই স্বস্তি প্রকাশ করতে দেখা গেছে। অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সতর্ক অবস্থানের কারণে জেলার কোথাও উল্লেখ করার মতো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।


    পিরোজপুরের ৪১৮টি ভোটকেন্দ্রে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ, র‌্যাব, আনসার ও কোস্টগার্ডসহ আটহাজারের বেশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন এবং প্রতিটি কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করেছেন ৩২ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।


    নির্বাচনের সার্বিক বিষয়ে পিরোজপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মন্জুর আহমদ সিদ্দিকী বলেন, জেলার তিনটি সংসদীয় আসনেই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। সারাদিন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ভোট নিরাপদ ও সুষ্ঠু করার জন্য তৎপর ছিল। ফলে জেলার কোন আসনেই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।


    এদিকে, জেলা নির্বাচন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে ভোটগ্রহণ শেষে ভোট গণনা শুরু হয়েছে। 

