এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    নীল নদে ডুবে মারা গেল নারী-শিশুসহ ২১ জন

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:১৫ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:১৫ পিএম

    নীল নদে ডুবে মারা গেল নারী-শিশুসহ ২১ জন

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:১৫ পিএম


    উত্তর সুদানের নাইল রাজ্যে নীল নদে যাত্রীবাহী একটি ফেরি ডুবে নারী, শিশু ও বৃদ্ধাসহ অন্তত ২১ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় এখনও অন্তত ১২ জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। সুদানের সিভিল ডিফেন্স বিভাগ জানায়, বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় টাইবা আল-খাওয়াদ ও ডেইম আল-কারাই গ্রামের মধ্যে চলাচলের সময় ফেরিটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।


    ফেরিটিতে আনুমানিক ৩০ থেকে ৩৫ জন যাত্রী ছিলেন বলে সুদানের সিভিল ডিফেন্স বিভাগ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক, পুলিশ মেজর জেনারেল কুরাশি হুসেইন জানান, দুর্ঘটনার পর ছয় থেকে সাতজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এখনও প্রায় ১২ জন নিখোঁজ থাকায় তাদের সন্ধানে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে।


    তিনি আরও বলেন, উদ্ধারকাজ জোরদার করতে রাজধানী খার্তুম থেকে একটি বিশেষ দক্ষ দল পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি নাইল নদী রাজ্যের সব সিভিল ডিফেন্স ইউনিটকে অভিযানে যুক্ত করা হয়েছে। 


    এদিকে, সুদান ডাক্তার নেটওয়ার্ক এক পোস্টে জানিয়েছে, এই দুর্ঘটনা সুদানের নদী পরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাবকে আবারও সামনে এনেছে।


    উত্তর সুদানের নদীতে ফেরি দুর্ঘটনা নতুন নয়। এর আগে ২০১৮ সালে নীল নদে একটি ফেরি ডুবে অন্তত ২৩ জন প্রাণ হারান, যাদের বেশিরভাগই ছিল শিশু। সে সময় শিশুদের স্কুলে নেয়ার পথে ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।


    সূত্র: আল জাজিরা


    এবি 

    ট্যাগ :

    নীল নদ মারা গেল নারী-শিশুসহ ২১ জন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…