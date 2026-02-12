নীল নদে ডুবে মারা গেল নারী-শিশুসহ ২১ জন

উত্তর সুদানের নাইল রাজ্যে নীল নদে যাত্রীবাহী একটি ফেরি ডুবে নারী, শিশু ও বৃদ্ধাসহ অন্তত ২১ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় এখনও অন্তত ১২ জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। সুদানের সিভিল ডিফেন্স বিভাগ জানায়, বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় টাইবা আল-খাওয়াদ ও ডেইম আল-কারাই গ্রামের মধ্যে চলাচলের সময় ফেরিটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।
ফেরিটিতে আনুমানিক ৩০ থেকে ৩৫ জন যাত্রী ছিলেন বলে সুদানের সিভিল ডিফেন্স বিভাগ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক, পুলিশ মেজর জেনারেল কুরাশি হুসেইন জানান, দুর্ঘটনার পর ছয় থেকে সাতজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এখনও প্রায় ১২ জন নিখোঁজ থাকায় তাদের সন্ধানে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
তিনি আরও বলেন, উদ্ধারকাজ জোরদার করতে রাজধানী খার্তুম থেকে একটি বিশেষ দক্ষ দল পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি নাইল নদী রাজ্যের সব সিভিল ডিফেন্স ইউনিটকে অভিযানে যুক্ত করা হয়েছে।
এদিকে, সুদান ডাক্তার নেটওয়ার্ক এক পোস্টে জানিয়েছে, এই দুর্ঘটনা সুদানের নদী পরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাবকে আবারও সামনে এনেছে।
উত্তর সুদানের নদীতে ফেরি দুর্ঘটনা নতুন নয়। এর আগে ২০১৮ সালে নীল নদে একটি ফেরি ডুবে অন্তত ২৩ জন প্রাণ হারান, যাদের বেশিরভাগই ছিল শিশু। সে সময় শিশুদের স্কুলে নেয়ার পথে ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।
সূত্র: আল জাজিরা
এবি