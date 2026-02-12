এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    খুলনায় ৬ আসনে ৬১ শতাংশ ভোট পড়েছে

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:২১ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:২১ পিএম

    খুলনায় ৬ আসনে ৬১ শতাংশ ভোট পড়েছে

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:২১ পিএম


    নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী উৎসবমুখর পরিবেশে শেষ হলো ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬-এর ভোটগ্রহণ। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টায় সারা দেশে একযোগে ভোটগ্রহণের সময়সীমা শেষ হওয়ার পরপরই শুরু হয়েছে ব্যালট পেপার গণনার কাজ।


    খুলনা জেলার ছয়টি সংসদীয় আসনে গড়ে ৬১ শতাংশ ভোট পড়েছে। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক আ. স. ম. জামশেদ খোন্দকার আজ বিকেলে গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।


    এর আগে এদিন সকাল সাড়ে ৭টা থেকে দেশের ২৯৯টি সংসদীয় আসনে এবং সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত গণভোটে ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই সারা দেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এই ভোটাধিকার প্রয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।


    ভোটগ্রহণ শেষে এখন কেন্দ্রগুলোতে প্রিজাইডিং কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে ভোট গণনার আনুষ্ঠানিকতা চলছে। গণনা শেষে মাঠ পর্যায় থেকে ফলাফল ঘোষণার প্রক্রিয়া শুরু হবে।


    এবি 

    ট্যাগ :

    খুলনায় ৬ আসন ৬১ শতাংশ ভোট

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…