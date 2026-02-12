খুলনায় ৬ আসনে ৬১ শতাংশ ভোট পড়েছে

নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী উৎসবমুখর পরিবেশে শেষ হলো ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬-এর ভোটগ্রহণ। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টায় সারা দেশে একযোগে ভোটগ্রহণের সময়সীমা শেষ হওয়ার পরপরই শুরু হয়েছে ব্যালট পেপার গণনার কাজ।
খুলনা জেলার ছয়টি সংসদীয় আসনে গড়ে ৬১ শতাংশ ভোট পড়েছে। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক আ. স. ম. জামশেদ খোন্দকার আজ বিকেলে গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে এদিন সকাল সাড়ে ৭টা থেকে দেশের ২৯৯টি সংসদীয় আসনে এবং সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত গণভোটে ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই সারা দেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এই ভোটাধিকার প্রয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।
ভোটগ্রহণ শেষে এখন কেন্দ্রগুলোতে প্রিজাইডিং কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে ভোট গণনার আনুষ্ঠানিকতা চলছে। গণনা শেষে মাঠ পর্যায় থেকে ফলাফল ঘোষণার প্রক্রিয়া শুরু হবে।
এবি