নারায়ণগঞ্জ-১ আসনে এগিয়ে ধানের শীষের দীপু ভূঁইয়া

    নারায়ণগঞ্জ-১ আসনে এগিয়ে ধানের শীষের দীপু ভূঁইয়া

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:৩৮ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:৩৮ পিএম

    নারায়ণগঞ্জ-১ (রূপগঞ্জ) আসনের প্রাপ্ত প্রাথমিক ফলাফলে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া (দীপু ভূঁইয়া) এগিয়ে রয়েছেন। এখন পর্যন্ত পাওয়া নয়টি কেন্দ্রের ফলাফল অনুযায়ী, তিনি ১১ হাজার ৬৬৮ ভোট পেয়েছেন।


    তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আনোয়ার হোসেন মোল্লা (দাঁড়িপাল্লা প্রতীক) পেয়েছেন ৫ হাজার ৯৩৫ ভোট।


    বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে ভোটগ্রহণ শেষে এই তথ্য জানা যায়। এর আগে এদিন সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে সারাদেশের ৪২ হাজার ৭৭৯টি কেন্দ্রে একযোগে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোটগ্রহণ শুরু হয়, যা বিরতিহীনভাবে চলে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত।


    নির্বাচন সংশ্লিষ্টরা জানান, সকালের দিকে কেন্দ্রগুলোতে ভোটার উপস্থিতি কিছুটা কম থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে তরুণ ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। নতুন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে এখন ফলাফলের অপেক্ষায় আছেন সাধারণ ভোটাররা।


    উল্লেখ্য, নারায়ণগঞ্জ-১ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৮ হাজার ৮২৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৭ হাজার ৮৪৯ জন, নারী ভোটার ২ লাখ ৯৭৭ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৩ জন।


    নির্বাচন পরিসংখ্যান ও বিশৃঙ্খলা


    ২০০৮ সালে নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরুর পর এবারই রেকর্ডসংখ্যক রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ মোট ৫১টি দল এই নির্বাচনী লড়াইয়ে লড়ছে। সারাদেশে মোট প্রার্থীর সংখ্যা ২ হাজার ২৯ জন; যার মধ্যে দলীয় ১ হাজার ৭৫৫ জন এবং স্বতন্ত্র ২৭৪ জন। নারী প্রার্থী রয়েছেন ৮০ জন। এবারের নির্বাচনে সর্বমোট ১১৯টি নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।


    এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জরুরি সমন্বয় সেল দুপুর ২টা পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে জানায়, নির্বাচন ও গণভোট চলাকালীন দেশের ৪৮৬টি কেন্দ্রে বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া ৫৯টি ক্ষেত্রে জাল ভোট প্রদান এবং ৩টি স্থানে ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের খবর পাওয়া গেছে।


