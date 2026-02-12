এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    গাজীপুর-৩: পঞ্চাশ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে বিএনপির ডা: এসএম রফিকুল ইসলাম

    মো. আলমগীর ইসলাম, শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:৫২ পিএম
    গাজীপুর ৩ আসনের (শ্রীপুর, গাজীপুর সদর উপজেলার মির্জাপুর, ভাওয়াল গড়, পিরুজালী এবং গাজীপুর সেনানিবাস এলাকা) ৫০ টি কেন্দ্রের বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলে বিএনপি মনোনিত প্রার্থী অধ্যাপক ডা: এসএম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু ধানেরশীষ প্রতীকে ৪০ হাজার ৪৩৫ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত জোট  প্রার্থী  খেলাফত মজলিসের মাওলানা এহসানুল হক  রিক্সা প্রতীকে পেয়েছেন ৩২ হাজার ৯০৮ ভোট।


    গাজীপুর-৩ সংসদীয় আসনে ১টি পৌরসভা এবং দুই উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এ আসনে মোট ভোটার ৫ লাখ ২৭ হাজার ৩৬৪ জন।

    এ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ২৭ হাজার ৩৬৪ জন।


    এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৬০ হাজার ১৯০  জন, নারী ভোটার ২ লাখ ৬৭ হাজার ১৬৭ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৭ জন।


    এর আগে বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে সারা দেশের ৪২ হাজার ৭৭৯টি কেন্দ্রে একযোগে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। ভোটগ্রহণ চলে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। একই সময় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোটগ্রহণও শেষ হয়।

