লালমনিরহাট ৩ আসনে বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন ধানের শীষের দুলু

লালমনিরহাট ৩ আসনে ৯৪ কেন্দ্রের মধ্যে ৬৬ কেন্দ্রে বেসরকারিভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে।এতে বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ আশাদুল হাবিব দুলু।
তিনি পেয়েছেন ৯৩ হাজার ৪৮৫ ভোট পেয়ে বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী পয়েছেন ৩৩ হাজার৮২৫ পেয়েছেন ভোট।
লালমনিরহাট তিনটি সংসদীয় আসনের মধ্য( সদর) উপজেলার নয়টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে,লালমনিরহাট-৩ (সদর) আসন গঠিত। যা সংসদীয় আসন ১৮।
(সদর) ৩ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লক্ষ ৩ তিন ৯১৩ জন। তারমধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৭০৪ জন আর নারী ভোটার ১ লক্ষ ৫২ হাজার ২০৮ জন।
এসআর