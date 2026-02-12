এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    লালমনিরহাট-৩: ৬৬ কেন্দ্রের ফলে দুলু অনেক এগিয়ে

    কাওছার মাহমুদ, লালমনিরহাট প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:৪৫ পিএম
    কাওছার মাহমুদ, লালমনিরহাট প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:৪৫ পিএম

    লালমনিরহাট-৩: ৬৬ কেন্দ্রের ফলে দুলু অনেক এগিয়ে

    কাওছার মাহমুদ, লালমনিরহাট প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:৪৫ পিএম

    লালমনিরহাট-৩ (সদর) আসনের মোট ৯৪টি কেন্দ্রের মধ্যে ৬৬টি কেন্দ্রের ফলাফল বেসরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এতে বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু। ৬৬ কেন্দ্রে তিনি পেয়েছেন ৯৩,৪৮৫ ভোট।


    তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী পেয়েছেন ৩৩,৮২৫ ভোট। ফলে এখন পর্যন্ত পাওয়া ফলাফলে দুলু বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন।


    লালমনিরহাট সদর উপজেলার নয়টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত লালমনিরহাট-৩ (সংসদীয় আসন-১৮)। এই আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ৩ হাজার ৯১৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৫১ হাজার ৭০৪ জন এবং নারী ভোটার ১ লাখ ৫২ হাজার ২০৮ জন। এছাড়া এই আসনে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ১ জন।


    লালমনিরহাট-৩: ৬৬ কেন্দ্রের ফলে দুলু অনেক এগিয়ে

