লালমনিরহাট-৩: ৬৬ কেন্দ্রের ফলে দুলু অনেক এগিয়ে

লালমনিরহাট-৩ (সদর) আসনের মোট ৯৪টি কেন্দ্রের মধ্যে ৬৬টি কেন্দ্রের ফলাফল বেসরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এতে বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু। ৬৬ কেন্দ্রে তিনি পেয়েছেন ৯৩,৪৮৫ ভোট।
তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী পেয়েছেন ৩৩,৮২৫ ভোট। ফলে এখন পর্যন্ত পাওয়া ফলাফলে দুলু বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন।
লালমনিরহাট সদর উপজেলার নয়টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত লালমনিরহাট-৩ (সংসদীয় আসন-১৮)। এই আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ৩ হাজার ৯১৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৫১ হাজার ৭০৪ জন এবং নারী ভোটার ১ লাখ ৫২ হাজার ২০৮ জন। এছাড়া এই আসনে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ১ জন।
এনআই