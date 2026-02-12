ঠাকুরগাঁও ১ আসনে ৫৭ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে বিএনপি ফখরুল

ঠাকুরগাঁও ১ আসনে ৫৭টি কেন্দ্রের ফলাফল পাওয়া গেছে। এতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পেয়েছেন ৬৫১৫৮টি ভোট। তার প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী জামায়াতের প্রার্থী দেলওয়ার হোসেন পেয়েছেন ৩৯২৩৪টি টি ভোট।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঠাকুরগাঁও ১ আসনের সহকারী রিটানিং কর্মকর্তা খায়রুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, কেন্দ্রগুলো থেকে ফলাফল আসা শুরু করেছে। আমরা যোগ করে ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে এসব প্রকাশ করছি।
এই আসনে ১৮৫টি কেন্দ্রে মোট ভোটার ৫ লাখ ১১ হাজার ৬২৮টি। পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৫ হাজার ৫৩ জন এবং নারী ভোটার ২ লাখ ৫৬ হাজার ৫৭১ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৪ জন।
এসআর