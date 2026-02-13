জামালপুরের ৫টি আসনেই ধানের শীষের বড় জয়

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামালপুর জেলার পাঁচটি সংসদীয় আসনেই বড় ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন বিএনপি মনোনীত ‘ধানের শীষ’ প্রতীকের প্রার্থীরা। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত বেসরকারি ফলাফলে এই তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে।
জামালপুর-১ (দেওয়ানগঞ্জ-বকশীগঞ্জ): এ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের এম রশিদুজ্জামান (মিল্লাত) ১,৭২,০১১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের মো. নাজমুল হক পেয়েছেন ৯৩,৬৬১ ভোট। ৭৮,৪৫০ ভোটের ব্যবধানে এ আসনে জয় পান রশিদুজ্জামান। (নোট: গাণিতিক হিসাব অনুযায়ী ব্যবধানটি সমন্বয় করা হয়েছে)।
জামালপুর-২ (ইসলামপুর): এ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের সুলতান মাহমুদ (বাবু) পেয়েছেন ৯৫,৩৭৮ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী ছামিউল হক পেয়েছেন ৬১,৬৫৫ ভোট। ৩৩,৭২৩ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হন সুলতান মাহমুদ।
জামালপুর-৩ (মেলান্দহ-মাদারগঞ্জ): এ আসনে ১৫৪টি কেন্দ্রে ধানের শীষ প্রতীকের মো. মোস্তাফিজুর রহমান (বাবুল) ২,০৬,২১৪ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী পেয়েছেন ৭৯,৬০৭ ভোট। ১,২৬,৬০৭ ভোটের বিশাল ব্যবধানে বিজয় নিশ্চিত করেন তিনি।
জামালপুর-৪ (সরিষাবাড়ী): এ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের মো. ফরিদুল কবীর তালুকদার (শামীম) ১,৪৬,৫৪৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী পেয়েছেন ৪৪,১৬১ ভোট। এখানে জয়ের ব্যবধান ১,০২,৩৮৫ ভোট।
জামালপুর-৫ (সদর): এ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের শাহ্ মো. ওয়ারেছ আলী (মামুন) পেয়েছেন ১,৯৮,২৯২ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার পেয়েছেন ১,১১,৬৯৫ ভোট। ৮৬,৫৯৭ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন ওয়ারেছ আলী।
এনআই