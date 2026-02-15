রমজানে কর্মঘণ্টা কমানোর ঘোষণা আরব আমিরাতের

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে বেসরকারি খাতের কর্মীদের দৈনিক কর্মঘণ্টা কমানোর ঘোষণা দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। দেশটির মানবসম্পদ ও আমিরাতীকরণ মন্ত্রণালয় (মোহরে) এ ঘোষণা দিয়েছে। খবর খালিজ টাইমসের।
মোহরের মতে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কাজের ধরন ও ব্যবসায়িক প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত দৈনিক সময়সীমার মধ্যে নমনীয় (ফ্লেক্সিবল) বা দূরবর্তী (রিমোট) কর্মপদ্ধতি চালু করতে পারবে।
সাধারণত আমিরাতে কর্মীরা প্রতিদিন ৮ থেকে ৯ ঘণ্টা কাজ করেন। রমজান মাসে তা ২ ঘণ্টা কমিয়ে দেওয়া হবে। নির্ধারিত কম সময়ের বাইরে অতিরিক্ত কাজ করলে তা ওভারটাইম হিসেবে গণ্য হবে এবং কর্মীরা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পাবেন।
সরকারি খাতের কর্মঘণ্টাও কমানো হয়েছে। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার অফিস সময় হবে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। শুক্রবার অফিস চলবে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। তবে যেসব পদে কাজের ধরন ভিন্ন, সেসব ক্ষেত্রে এই সময়সূচি প্রযোজ্য নাও হতে পারে।
কর্মঘণ্টা কমে যাওয়ায় বাসিন্দারা পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের সঙ্গে বেশি সময় কাটানোর পাশাপাশি ইবাদত ও আত্মচিন্তায় সময় দিতে পারবেন।
যদিও কাজ শেষ করার জন্য সময় দুই ঘণ্টা কম থাকবে, মানবসম্পদ বিশেষজ্ঞদের মতে, রমজান এক ধরনের নতুন সূচনা তৈরি করে, যা কর্মীদের সময় ব্যবস্থাপনায় আরও সচেতন করে তোলে। প্রথম কয়েক দিন কিছুটা কষ্টকর হতে পারে, তবে কম কর্মঘণ্টা কর্মীদের আরও মনোযোগী, দক্ষ ও উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে কাজ করতে সহায়তা করে।
এইচএ