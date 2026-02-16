এইমাত্র
    কালিয়াকৈরে উচ্ছেদ অভিযান, ৫ কোটি টাকার সম্পত্তি উদ্ধার

    মো. দেলোয়ার হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:৪৭ এএম
    কালিয়াকৈরে উচ্ছেদ অভিযান, ৫ কোটি টাকার সম্পত্তি উদ্ধার

    গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর এলাকায় শামসুদ্দিন স্পিনিং মিলস সংলগ্ন সরকারি জায়গায় উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।


    শনিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় পরিচালিত এ অভিযানে প্রায় ৫ কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি উদ্ধার করা হয় বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। 


    দীর্ঘদিন ধরে সরকারি খাস জমি অবৈধভাবে দখল করে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ ও ব্যবহার করা হচ্ছিল এমন অভিযোগের ভিত্তিতেই এ অভিযান পরিচালিত হয়।


    অভিযানকালে নেতৃত্ব দেন কালিয়াকৈর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ এইচ এম ফখরুল হোসাইন। 


    এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. ফাহিম শাহরিয়ারসহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।


    প্রশাসন জানায়, সরকারি সম্পত্তি দখলমুক্ত রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও জানানো হয়েছে।


    উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ এইচ ফকরুল হোসাইন বলেন, “সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। কোনোভাবেই সরকারি জমি দখল করে রাখার সুযোগ দেওয়া হবে না।”


