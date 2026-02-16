১৬ ফেব্রুয়ারি: নামাজের সময়সূচি

আজ সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইংরেজি, ৩ ফাল্গুন ১৪৩২ বাংলা, ২৭ শাবান ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-
নামাজের সময়সূচি
ফজর- ৫:১৭ মিনিট।
জোহর- ১২:১৬ মিনিট।
আসর- ৪:১৬ মিনিট।
মাগরিব- ৫:৫৮ মিনিট।
ইশা- ৭:১১ মিনিট।
আজ সূর্যাস্ত- ৫:৫৫ মিনিট।
আজ সূর্যোদয়- ৬:৩০ মিনিট।
মঙ্গলবার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ফজর- ৫:১৭ মিনিট।
সূর্যোদয়- ৬:৩০ মিনিট।
বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-
বিয়োগ করতে হবে-
চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।
সিলেট: -০৬ মিনিট।
যোগ করতে হবে-
খুলনা: +০৩ মিনিট।
রাজশাহী: +০৭ মিনিট।
রংপুর: +০৮ মিনিট।
বরিশাল: +০১ মিনিট।
এইচএ