    • আজ সোমবার, ৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    ধর্ম ও জীবন

    ১৬ ফেব্রুয়ারি: নামাজের সময়সূচি

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:১২ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    আজ সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইংরেজি, ৩ ফাল্গুন ১৪৩২ বাংলা, ২৭ শাবান ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-


    নামাজের সময়সূচি

    ফজর- ৫:১৭ মিনিট।

    জোহর- ১২:১৬ মিনিট।

    আসর- ৪:১৬ মিনিট।

    মাগরিব- ৫:৫৮ মিনিট।

    ইশা- ৭:১১ মিনিট।


    আজ সূর্যাস্ত- ৫:৫৫ মিনিট।

    আজ সূর্যোদয়- ৬:৩০ মিনিট।


    মঙ্গলবার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

    ফজর- ৫:১৭ মিনিট।

    সূর্যোদয়- ৬:৩০ মিনিট।


    বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-


    বিয়োগ করতে হবে-

    চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।

    সিলেট: -০৬ মিনিট।


    যোগ করতে হবে-

    খুলনা: +০৩ মিনিট।

    রাজশাহী: +০৭ মিনিট।

    রংপুর: +০৮ মিনিট।

    বরিশাল: +০১ মিনিট।

    এইচএ

