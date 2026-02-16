এইমাত্র
    • আজ সোমবার, ৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    দেশজুড়ে

    ঠাকুরগাঁওয়ে আসামি ধরতে গিয়ে পুলিশ সদস্যের মৃত্যু

    আল মামুন জীবন, ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:২১ পিএম
    আল মামুন জীবন, ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:২১ পিএম

    ঠাকুরগাঁওয়ে আসামি ধরতে গিয়ে পুলিশ সদস্যের মৃত্যু

    আল মামুন জীবন, ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:২১ পিএম

    ঠাকুরগাঁওয়ে গভীর রাতে ওয়ারন্ট ভুক্ত আসামী ধরতে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শহিদুল ইসলাম নামে এক পুলিশ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। 


    রবিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) গভীর রাতে পীরগঞ্জ উপজেলার ভোমরাদহ ইউনিয়নের সেনুয়া সরদারপাড়া গ্রামে হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাকে পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।


    বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আবদুল হাই সরকার।


    তিনি জানান, সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় ঠাকুরগাঁও পুলিশ লাইনে পীরগঞ্জ থানায় কর্মরত এএসআই পদে শহিদুল ইসলামের ১ম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরপরে তার মরদেহ গ্রামের বাড়ী রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলায় পাঠানো হয়েছে। সেখানে ২য় দফায় জানাযা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হবে।


