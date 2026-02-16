এইমাত্র
    • আজ সোমবার, ৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    শিক্ষাঙ্গন

    জবি শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

    ফাহিম হাসনাত, জবি প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:৩৫ পিএম
    জবি শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

    রাজধানীর গেন্ডারিয়া থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৬-১৭ সেশনের (১২তম ব্যাচ) এক শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত শিক্ষার্থীর নাম ইমরান নাবিল।


    সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) গেন্ডারিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) নাজমুল হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।


    পরিদর্শক নাজমুল হাসান জানান, "গেন্ডারিয়ার ধূপখোলা এলাকার মনিজা রহমান স্কুলের পাশের রজনী চৌধুরী রোডের বাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। ঝুলন্ত অবস্থায় মরদেহটি পাওয়া যায়। উদ্ধারের পর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মিটফোর্ড হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।"


    এনআই

    ট্যাগ :

    জবি শিক্ষার্থী

