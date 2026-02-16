বাউফলে হাত-পা বাঁধা যুবকের লাশ উদ্ধার

এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    কৃষ্ণ কর্মকার, বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৪:৩১ পিএম
    পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মো. শাকিল মৃধা (২২) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। 


    সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুর পৌনে তিনটার দিকে উপজেলার আদাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন এলাকার একটি পুকুর থেকে ভাসমান অবস্থায় এই লাশ উদ্ধার করা হয়।


    নিহত শাকিল ওই ইউনিয়নের আব্দুস সোবাহান মৃধার ছেলে। তিনি ঢাকা-বাউফল-দশমিনা রুটের পরিবহনের আদাবাড়িয়া কাউন্টারের দায়িত্বে ছিলেন।


    স্থানীয় দফাদার মো. রফিকুল ইসলাম জানান, রবিবার ঘর থেকে বের হয়ে শাকিল রাতে আর ফেরেননি। সোমবার বেলা ১১টার দিকে স্থানীয়রা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন এলাকার একটি পুকুরে একটি লাশ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে হাত-পা বাঁধা ও শীতের পোশাক পরিহিত অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করে। খবর পেয়ে শাকিলের স্বজনরা এসে তার পরিচয় নিশ্চিত করেন।


    শাকিলের বড় ভাই অ্যাডভোকেট লিটন মৃধা দাবি করেন, তার ভাই শাকিলকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে।


    বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সিদ্দিকুর রহমান বলেন, "লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।"


