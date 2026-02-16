দাউদকান্দিতে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    মো. সাদ্দাম হোসেন, দাউদকান্দি (কুমিল্লা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:১৮ পিএম
    কুমিল্লার দাউদকান্দিতে বিশেষ অভিযানে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এক পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থাকার পর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে আটক করা হয়।


    রবিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) দাউদকান্দি মডেল থানা পুলিশের অধীনে গৌরীপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের এসআই (নিঃ) মো. সুমন সরকার সঙ্গীয় ফোর্সসহ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মো. কামাল হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি দাউদকান্দি উপজেলার তিনছিটা এলাকার মৃত জয়নাল আবেদীনের ছেলে।


    পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আদালতের রায় ঘোষণার পর থেকে তিনি পলাতক ছিলেন। বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনে থাকার তথ্য পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।


    গ্রেপ্তারের পর আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।


    দাউদকান্দি মডেল থানা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অপরাধ দমনে এ ধরনের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

