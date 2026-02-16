এইমাত্র
  • দেশবাসীর জন্য হঠাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের সতর্কবার্তা
  • সংকটাপন্ন সেন্টমার্টিনের ‘রক্ষাদেয়াল’ কেয়াবন উজাড় হচ্ছে
  • পরিবেশবিদ থেকে সংসদে ড. শেখ ফরিদুল ইসলাম, মন্ত্রী করার দাবি স্থানীয়দের
  • দাউদকান্দিতে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেপ্তার
  • ফুলবাড়ীতে জমিদারবাড়ির শিবমন্দিরে চতুর্দশী ব্রত, ভক্তদের ঢল
  • ভালুকায় মহাসড়কে অবৈধ থ্রি-হুইলারের দাপট, বাড়ছে যানজট ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি
  • রমজানে হাই স্কুল বন্ধের আদেশ স্থগিত
  • উচ্ছেদ হওয়া জমিতে ফের দখল, ১৫ দপ্তরে বিআইডব্লিউটিএর চিঠি
  • ভোলায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় হত্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টার অভিযোগ
  • দুর্বল কাঁধে বিশাল দায়িত্ব বহনের চেষ্টা করবো: মন্ত্রিপরিষদ সচিব
    • আজ সোমবার, ৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    শিক্ষাঙ্গন

    ইডেন কলেজে টানা ৩৬ দিনের ছুটি

    ক্যাম্পাস প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৩৮ পিএম
    ক্যাম্পাস প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৩৮ পিএম

    ইডেন কলেজে টানা ৩৬ দিনের ছুটি

    ক্যাম্পাস প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৩৮ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    টানা ৩৬ দিন ছুটিতে যাচ্ছে ইডেন মহিলা কলেজ। পবিত্র রমজান, দোলযাত্রা, শবেকদর, জুমাতুল বিদা, পবিত্র ঈদুল ফিতর ও গ্রীষ্মকালীন অবকাশ উপলক্ষে ইডেন মহিলা কলেজ এর সকল একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

    গতকাল রবিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোর্শেদা নাজনীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

    বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (বুধবার) থেকে ২৫ মার্চ ২০২৬ (বুধবার) পর্যন্ত টানা ৩৬ দিন প্রতিষ্ঠানটির একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

    এতে আরও জানানো হয়, এ সময়ের মধ্যে কলেজের অফিস, বিভাগীয় অফিসসমূহ এবং পরীক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান থাকবে।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    ইডেন কলেজ ছুটি রমজান

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…