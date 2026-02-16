এইমাত্র
    জাতীয়

    বিদায় নিলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন

    বিদায় নিলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন

    সংগৃহীত ছবি

    পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিয়েছেন উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।


    সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে বিদায় নেন তিনি। এ সময় তিনি কিছুটা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। মন্ত্রণালয়ের সচিব আসাদ আল সিয়ামসহ অন্যান্য কর্মকর্তা তাকে বিদায় জানান।


    যাওয়ার সময় তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, আমি পুরোনো জীবনে ফিরে যাব। কিছু লেখালেখি করব। সেই সুবাদে আবারও আপনাদের সঙ্গে কথাবার্তা হতে পারে।


    তিনি বলেন, ভালোমন্দ মিলিয়ে তো দেড় বছর কেটে গেল।


    এরপর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মন্ত্রণালয়ের বাইরে গিয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন।


