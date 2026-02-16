এইমাত্র
  • এবার রাজধানীতে জুতার কারখানায় আগুন
  • রাজধানীর কারওয়ান বাজারে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৮ ইউনিট
  • শপথ অনুষ্ঠান ঘিরে দেশজুড়ে যা করা হচ্ছে
  • অন্তর্বর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় অর্জন জুলাই সনদ: প্রধান উপদেষ্টা
  • ইন্দোনেশিয়া এপ্রিলেই গাজায় পাঠাতে পারে ১ হাজার সেনা
  • এথেন্সে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সিরিজ ‘তেহরান’-এর নির্মাতার লাশ উদ্ধার
  • আজ আমি বিদায় নেবার জন্য উপস্থিত হয়েছি: প্রধান উপদেষ্টা
  • সেপ্টেম্বরে ভারতের বাংলাদেশ সফর নিয়ে ইতিবাচক বিসিসিআই
  • রাত ৯টা ১৫ মিনিটে জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ
  • ‘আমরা শুধু হত্যা করি না,আমরা ধর্ষণও করি’, ইসরায়েলি সেনার স্বীকারোক্তি
    • আজ মঙ্গলবার, ৪ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ফুলবাড়ীতে আদালতের রায়ে জমির দখল ফিরে পেলেন নূর বানু

    মো. নূর ইসলাম, দিনাজপুর (দক্ষিণ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:৫০ পিএম
    মো. নূর ইসলাম, দিনাজপুর (দক্ষিণ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:৫০ পিএম

    ফুলবাড়ীতে আদালতের রায়ে জমির দখল ফিরে পেলেন নূর বানু

    মো. নূর ইসলাম, দিনাজপুর (দক্ষিণ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:৫০ পিএম

    দিনাজপুরের ফুলবাড়ী পৌরশহরের পশ্চিম কাটাবাড়ী এলাকার বাসিন্দা মোছা. নূর বানু (৫৬) দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে নিজ জমির দখল ফিরে পেয়েছেন। 


    সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলা প্রশাসনের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে জমির দখল বুঝিয়ে দেওয়া হয়।


    উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. ছামিউল ইসলাম আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী জমির দখল হস্তান্তর করেন। এ সময় দখলে থাকা ব্যক্তি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং পুলিশ প্রশাসনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। আদালতের রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বাদীর পরিবার।


    দখল হস্তান্তর কার্যক্রমে উপজেলা ভূমি অফিসের সার্ভেয়ার মো. আবু দাইয়েন, মিউটেশন কাম-সার্টিফিকেট সহকারী মনোজ কুমার শীল এবং সার্টিফিকেট পেশকার মো. শামীম ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।


    জানা যায়, গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে জমির দখল ফিরে পেতে মোছা. নূর বানু বাদী হয়ে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জয় কিশোর নাগ-এর আমলী আদালতে চারজনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন। মামলায় হাজিরা দিতে গেলে ১ নম্বর আসামি মো. কামাল চৌধুরীর জামিন নামঞ্জুর করে তাকে জেল হাজতে পাঠান আদালত।


    আদালতের আদেশে উল্লেখ করা হয়, উভয় পক্ষের বক্তব্য ও নথিপত্র পর্যালোচনায় আসামিদের জমির ওপর কোনো বৈধ দাবি না থাকায় সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে নালিশি জমির দখল বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি অঙ্গীকারনামার শর্ত অনুযায়ী হাজতী আসামিকে এক হাজার টাকার বন্ডে নিয়োজিত আইনজীবী ও একজন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির জিম্মায় পরবর্তী ধার্য তারিখ পর্যন্ত জামিন মঞ্জুর করা হয়।


    রায় কার্যকরের পর বাদী মোছা. নূর বানু বলেন, “আমরা আমাদের জায়গা বুঝে পেয়েছি। আদালতের রায়ে আমরা খুশি।”


    পরে  মোছা. পরী বানু ও মো. জয়নাল আবেদীন জমি বিক্রির উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্তী বিরামপুর উপজেলার মুকুন্দপুর ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামের মো. মাসুদ রানার কাছে বায়নাকৃত দলিলে উল্লেখিত তফসিল অনুযায়ী জমি বুঝিয়ে দেন।


    এনআই

    ট্যাগ :

    ফুলবাড়ী

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…