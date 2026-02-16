এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    নাঙ্গলকোটে মহানগর এক্সপ্রেসের বগি লাইনচ্যুত, ট্রেন চলাচল ব্যাহত

    জাহিদ হাসান নাইম, কুমিল্লা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:০৭ পিএম
    নাঙ্গলকোটে মহানগর এক্সপ্রেসের বগি লাইনচ্যুত, ট্রেন চলাচল ব্যাহত

    কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার হাসানপুর ও নাঙ্গলকোট স্টেশনের মধ্যবর্তী খান্না পাড়া এলাকায় ঢাকাগামী ৭২১ নম্বর আন্তঃনগর ‘মহানগর এক্সপ্রেস’ ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে।


    সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) বিকেল আনুমানিক ৩টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।


    জানা গেছে, ট্রেনটির ৯ নম্বর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) চেয়ারকার বগির চাকা লাইনচ্যুত হয়। এতে শত শত যাত্রী অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেও বড় ধরনের কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।


    নাঙ্গলকোট রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার জামাল উদ্দিন এ বিষয়ে জানান, ঢাকাগামী মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হওয়ায় আপ লাইনে (হাসানপুর-নাঙ্গলকোট অংশে) ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে।


    তিনি আরও জানান, লাকসাম থেকে একটি রিলিফ (উদ্ধারকারী) ট্রেন এসে উদ্ধারকাজ সম্পন্ন করবে। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।


