বঙ্গোপসাগরে ট্রলারসহ তিন জেলে অপহরণ

বঙ্গোপসাগরের সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকা থেকে বেহুন্দি জাল দিয়ে মাছ শিকার করার সময় মো. মাসুম মিয়ার মালিকানাধীন একটি ইঞ্জিনচালিত নামবিহীন ট্রলারসহ তিন জেলেকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে জলদস্যু ‘ছোট জাহাঙ্গীর’ বাহিনী।
সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যার দিকে বরগুনা জেলা মৎস্যজীবী ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে সুন্দরবন এলাকায় মাছ শিকারের সময় ওই জেলেদের ধরে নিয়ে যায় জলদস্যুরা। অপহৃত জেলেরা হলেন— রুহিতা গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে রাজু, আব্দুল মালেকের ছেলে মাহবুব হোসেন ও রাজন।
ট্রলার মালিকের বরাত দিয়ে গোলাম মোস্তফা চৌধুরী জানান, কয়েক দিন আগে বাজার-সওদা করে পাথরঘাটা উপজেলার মাসুম মিয়ার একটি নামবিহীন ছোট ইঞ্জিনচালিত ট্রলার নিয়ে তিন জেলে সুন্দরবনে মাছ ধরতে যান। গত শনিবার দিবাগত রাতে সেখানে মাছ শিকারের সময় হঠাৎ জলদস্যু ছোট জাহাঙ্গীর বাহিনী মুক্তিপণের দাবিতে ট্রলারসহ তাঁদের ধরে নিয়ে যায়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মুক্তিপণ দিতে না পারায় তাঁদের দফায় দফায় মারধর করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।
তিনি আরও বলেন, কয়েক দিন আগেও ওই জলদস্যুরা পাথরঘাটার ফোরকান মাঝি ও সিদ্দিকসহ ৮ জন জেলেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল; তাঁরা মুক্তিপণের বিনিময়ে ফিরে এসেছেন।
এ বিষয়ে কোস্টগার্ডের দক্ষিণ জোনের মিডিয়া কর্মকর্তার মুঠোফোনে কল করা হলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, "এমন কোনো অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি। এই ধরনের ঘটনা ঘটলে আমাদের লিখিতভাবে জানাতে হবে। লিখিত অভিযোগ না পেলে আমরা জানব কীভাবে? আর ব্যবস্থা নিতেও পারব না। লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"
এনআই