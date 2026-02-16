‘আমরা শুধু হত্যা করি না,আমরা ধর্ষণও করি’, ইসরায়েলি সেনার স্বীকারোক্তি

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও ঘিরে অনলাইনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ভিডিওতে এক ইসরায়েলি সেনা সদস্যকে প্রকাশ্যে গাজা উপত্যকায় হত্যা-ধর্ষণের মতো নৃশংস অপরাধের কথা স্বীকার করতে দেখা যায়।
শর্ট ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম টিকটকে মার্কিন ইউটিউবার জেফ ডেভিডসনের সঙ্গে একটি লাইভে অংশ নেন ওই ইসরায়েলি সেনা। তিনি বলেন, ‘আমরা শুধু হত্যা করি না, আমরা ধর্ষণও করি।’ গাজায় নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি বাহিনীর অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে তিনি এই মন্তব্য করেন।
সম্প্রতি প্রকাশিত ওই লাইভ আলাপচারিতায় ডেভিডসন প্রথমে সেনার পরিচয় ও সামরিক সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জানতে চান। জবাবে ওই ব্যক্তি নিজেকে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর (আইডিএফ) সদস্য বলে দাবি করেন এবং জানান, তিনি গাজার ভেতর থেকে সম্প্রচার করছেন।
ডেভিডসন যখন বলেন, গাজায় যে ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে তার জন্য ইসরায়েলি বাহিনী দায়ী, তখন সেনাটি বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা অনুশোচনা ছাড়াই তা স্বীকার করেন।
ইউটিউবারের অনুরোধে সেনাটি ক্যামেরা বাইরে ঘুরিয়ে আশপাশের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ দেখান। তিনি বলেন, ‘গাজা দেখতে চাও? অবাক হয়ো না, এখানে কোনো বাড়ি নেই। সব সমান, পুরোপুরি সমান করে দিয়েছি।’
ডেভিডসন জিজ্ঞেস করেন, ‘তোমরাই কি সব গুঁড়িয়ে দিয়েছ?’ জবাবে সেনা বলেন, ‘হ্যাঁ।’
আলোচনার এক পর্যায়ে সেনাটি শিশুদের ওপর হামলার যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করেন। তিনি একটি অস্ত্রধারী শিশুর ছবি দেখিয়ে দাবি করেন, সেটি তিনি ধ্বংসস্তূপে পরিণত একটি বাড়িতে পেয়েছেন।
ডেভিডসন তার এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আগ্রাসী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা কোনো শিশুকে হত্যা বা আক্রমণের ন্যায্যতা দিতে পারে না। গাজায় সৃষ্ট ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য ইসরায়েলি শাসনকেই দায়ী করেন তিনি।
পরিস্থিতি আরও চাঞ্চল্যকর মোড় নেয় যখন সেনাটি বলেন, ‘আমরা নারী ও শিশুদের হত্যা করেছি’। এরপর তিনি ঠান্ডা মাথায় যোগ করেন, ‘আর হ্যাঁ, চিন্তা করো না… আমরা তাদের ধর্ষণও করি।’
মানবাধিকার সংস্থাগুলো ভিডিওটিকে গাজার বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে আইডিএফের গুরুতর যুদ্ধাপরাধের শক্ত প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। তাদের মতে, মার্কিন প্রশাসন ও পশ্চিমা মিত্রদের ধারাবাহিক সমর্থন এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে দায়মুক্তির সংস্কৃতি তৈরি করেছে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত বছরের ১০ অক্টোবর ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৭২৬টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এই যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর শুরু হওয়া দুই বছরব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটে।
ফিলিস্তিনি কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী, এ যুদ্ধে ৭২ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, ১ লাখ ৭১ হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন এবং বেসামরিক অবকাঠামোর প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জাতিসংঘের পূর্বাভাস অনুযায়ী, পুনর্গঠনে ব্যয় হতে পারে প্রায় ৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতির পরও ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ৬০১ ফিলিস্তিনি নিহত এবং আরও ১ হাজার ৬০০ জনের বেশি আহত হয়েছেন।
সূত্র: প্রেস টিভি
এবি