মুন্সিগঞ্জে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য রাখায় জরিমানা

মুন্সিগঞ্জে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি ও সংরক্ষণের দায়ে এক ব্যবসায়ীকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সদর উপজেলার মুন্সীরহাট বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।
অভিযানে শাহজালাল স্টোর নামে একটি মুদি দোকানে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য প্রদর্শন ও সংরক্ষণের অপরাধে দোকানটির মালিক মো. মঞ্জিলকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এছাড়াও মুন্সীরহাট বাজারের বিভিন্ন মুদি দোকান, ফলের দোকান, গরুর মাংস ও মুরগির দোকানসহ পেঁয়াজ ও সবজির বাজার মনিটরিং করা হয়। এ সময় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল্য তালিকা ও পণ্য ক্রয়ের রশিদ যাচাই করা হয়। একই সঙ্গে নিয়মিত মূল্য তালিকা প্রদর্শন এবং পণ্য ক্রয়ের রশিদ সংরক্ষণের বিষয়ে ব্যবসায়ীদের কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়।
অভিযানে জেলা স্যানিটারি পরিদর্শক মো. জামাল উদ্দিন মোল্লা ও মুন্সিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন আনসারের একটি দল।
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ বলেন, ভোক্তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নিয়মিত বাজার মনিটরিং কার্যক্রম চলমান থাকবে। মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি কিংবা সংরক্ষণের মতো অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
