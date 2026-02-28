এইমাত্র
    আন্তর্জাতিক

    ইরানিদের প্রতি যে আহ্বান জানালেন নেতানিয়াহু

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:৫৩ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের যৌথ হামলার পর নিজের প্রথম ভিডিও বার্তায় তেহরানে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। 


    শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) সকালে দেওয়া এই বিবৃতিতে তিনি ইরানের সাধারণ মানুষের প্রতি ‘স্বৈরাচারের জোয়াল’ ঝেড়ে ফেলে একটি স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ ইরান গড়ার আহ্বান জানান। নেতানিয়াহু বলেন, আমাদের এই যৌথ সামরিক পদক্ষেপ ইরানের সাহসী জনগণের জন্য তাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেরা নির্ধারণ করার পরিবেশ তৈরি করে দেবে।


    প্রসঙ্গত, গত বছরের জুন মাসে ইরানের সাথে ১২ দিনের যুদ্ধের সময়ও একইভাবে ইরানি জনগণকে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। এবারের ভিডিও বার্তার শুরুতেই নেতানিয়াহু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘ঐতিহাসিক নেতৃত্বের’ জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান। 


    তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই খুনি সন্ত্রাসী শাসনব্যবস্থাকে কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে দেওয়া যাবে না, কারণ এর মাধ্যমে তারা সমগ্র মানবজাতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।


    নেতানিয়াহুর এই প্রকাশ্য রাজনৈতিক অবস্থান মধ্যপ্রাচ্যের এই সংঘাতকে কেবল সামরিক হামলার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং সরাসরি তেহরানের মসনদ উল্টে দেওয়ার লড়াই হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল। এই ঘোষণার পর আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে নতুন করে তোলপাড় শুরু হয়েছে এবং ইরান এর তীব্র প্রতিক্রিয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।


    এমআর-২


