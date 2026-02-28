এইমাত্র
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
  • প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বিলবোর্ড-ব্যানার অপসারণের নির্দেশ
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ভোলায় ‘জয়বাংলা’ স্লোগান দিয়ে আ.লীগ কার্যালয়ে ব্যানার ও পতাকা উত্তোলন

    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:১৭ পিএম
    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:১৭ পিএম

    ভোলায় ‘জয়বাংলা’ স্লোগান দিয়ে আ.লীগ কার্যালয়ে ব্যানার ও পতাকা উত্তোলন

    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:১৭ পিএম

    ভোলার তজুমদ্দিনে কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে গভীর রাতে ‘জয়বাংলা’ স্লোগান দিয়ে ব্যানার ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছে নেতাকর্মীরা।

    শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টায় পযন্ত  তজুমদ্দিন উপজেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে ব্যানার ও পতাকা উড়তে দেখা গেছে। 

    এর আগে, শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামী লীগের দলীয় একদল নেতাকর্মীরা ওই কার্যালয়ের সামনে উপস্থিত হয়ে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে দলীয় একটি ব্যানার ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে পালিয়ে যায়। পরে শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে এলাকাবাসী এসব ব্যানার ও পতাকা দেখতে পান। খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়দের মধ্যে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।

    সাবেক এমপি নুরনবী চৌধুরী শাওন ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার ছবি সংবলিত ব্যানারে লেখা রয়েছে 'শেখ হাসিনা আসবে, বাংলাদেশ হাসবে'। তবে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেওয়া ওই নেতাকর্মীদের নাম পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

    এবিষয়ে তজুমদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সালামের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তাকে মুঠোফোনে পাওয়া যায়নি। তার ব্যবহ্নত মুঠোফোনে একাধিকবার কল করলেও তিনি তারা রিসিভ করেননি।

    তবে তজুমদ্দিন থানার ওসি তদন্ত সুশান্ত জানান, বিষয়টি তারা জানা নেই। 


    এসআর

    ট্যাগ :

    ভোলা জয়বাংলা নিষিদ্ধ

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…