ইরানে হামলা ‘অবৈধ’: মার্কিন সিনেটর

ইরানে ট্রাম্পের সামরিক হামলাকে ‘অবৈধ ও অসাংবিধানিক’ বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড জে. মার্কি। খবর আলজাজিরার।
এক বিবৃতিতে মার্কি বলেন, এ হামলা কংগ্রেস অনুমোদিত নয়। এটি সমস্ত মার্কিনিদের জন্য বিপদ বয়ে আনবে।
ট্রাম্পের অবৈধ কর্মকাণ্ড একটি বৃহত্তর আঞ্চলিক যুদ্ধের উত্তেজনা বৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, যা ওই অঞ্চলে থাকা মার্কিন সেনা ও বেসামরিক নাগরিকদের জন্য মারাত্মক হুমকি।
মার্কি বলেন, ট্রাম্প ধারাবাহিকভাবে ইরানের পারমাণবিক হুমকি অতি আসন্ন উল্লেখ করে তা অতিরঞ্জিত করে দেখিয়েছেন। এমনকি (গত জুনে) তার অবৈধ ‘অপারেশন মিডনাইট হ্যামার’ হামলার সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ‘বিধ্বস্ত’ করা হয়েছে বলে দাবি করার পরও ইরানের হুমকি আসন্ন— এটা বলেই যাচ্ছেন ট্রাম্প।
এবি