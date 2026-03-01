এইমাত্র
    আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    আন্তর্জাতিক

    খামেনি জীবিত নাকি নিহত? বাড়ছে বিভ্রান্তি

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০২:৪৭ এএম
    ইরানে যুক্তরাষ্ট্র–ইসরায়েলের আগের হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা বেঁচে আছেন কি না—এ নিয়ে পরস্পরবিরোধী প্রতিবেদন দেখা যাচ্ছে।


    ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই এবিসি নিউজকে বলেছেন, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনি এবং প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান দুজনই “নিরাপদ ও সুস্থ” আছেন।


    খামেনির দপ্তরের জনসংযোগ বিভাগের প্রধান সৈয়দ মেহরদাদ সৈয়দ মাহদী বলেছেন, “শত্রুপক্ষ মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের আশ্রয় নিয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের সবার সতর্ক থাকা উচিত।” আধা-সরকারি বার্তা সংস্থা ISNA এ তথ্য জানিয়েছে।


    তবে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, খামেনি “আর নেই”—এমন “বাড়তে থাকা ইঙ্গিত” পাওয়া যাচ্ছে।

    সূত্র-বিবিসি

    এনআই

    ট্যাগ :

    খামেনি জীবিত নাকি নিহত

