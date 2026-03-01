ট্রাম্পের দাবি: ইরানের নেতৃত্বের ‘অনেকেই আর নেই’

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবিসি নিউজকে বলেছেন, মার্কিন হামলায় “ইতিমধ্যেই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে” এবং ইরানের নেতৃত্বের “অনেকেই আর নেই”।
ফোন সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, “সবাই সম্পর্কে আমরা জানি না, তবে অনেকেই আর নেই।” প্রেসিডেন্ট আরও দাবি করেন, ইরানের পরবর্তী নেতৃত্বে কারা আসতে পারেন সে সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের “খুব ভালো ধারণা” রয়েছে।
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনি-এর উত্তরসূরি কে হতে পারেন—এ প্রশ্নে ট্রাম্প এনবিসিকে বলেন, “আমি জানি না, তবে এক সময় তারা আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করবে, আমি কাকে চাই।”
তিনি যোগ করেন, “আমি যখন এটা বলছি, তখন অল্প একটু রসিকতাও করছি।”
এনআই