এইমাত্র
  • যশোরে ফার্মেসি মালিক অপহরণ, ১ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    ট্রাম্পের দাবি: ইরানের নেতৃত্বের ‘অনেকেই আর নেই’

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০৩:০১ এএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০৩:০১ এএম

    ট্রাম্পের দাবি: ইরানের নেতৃত্বের ‘অনেকেই আর নেই’

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০৩:০১ এএম

    যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবিসি নিউজকে বলেছেন, মার্কিন হামলায় “ইতিমধ্যেই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে” এবং ইরানের নেতৃত্বের “অনেকেই আর নেই”।


    ফোন সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, “সবাই সম্পর্কে আমরা জানি না, তবে অনেকেই আর নেই।” প্রেসিডেন্ট আরও দাবি করেন, ইরানের পরবর্তী নেতৃত্বে কারা আসতে পারেন সে সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের “খুব ভালো ধারণা” রয়েছে।


    ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনি-এর উত্তরসূরি কে হতে পারেন—এ প্রশ্নে ট্রাম্প এনবিসিকে বলেন, “আমি জানি না, তবে এক সময় তারা আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করবে, আমি কাকে চাই।”


    তিনি যোগ করেন, “আমি যখন এটা বলছি, তখন অল্প একটু রসিকতাও করছি।”


    এনআই

    ট্যাগ :

    ট্রাম্পের দাবি ইরানের নেতৃত্বের ‘অনেকেই আর নেই’

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…