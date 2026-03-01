এইমাত্র
  • যশোরে ফার্মেসি মালিক অপহরণ, ১ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    ইসরায়েলি সূত্রের দাবি খামেনি নিহত, ইরানি সংবাদমাধ্যম বলছে জীবিত

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০৩:০৯ এএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০৩:০৯ এএম

    ইসরায়েলি সূত্রের দাবি খামেনি নিহত, ইরানি সংবাদমাধ্যম বলছে জীবিত

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০৩:০৯ এএম

    ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলায় নিহত হয়েছেন বলে দাবি করছে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বার্তাসংস্থা রয়টার্স এবং ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম ‘চ্যানেল-১২’ খামেনির মৃত্যুর খবর প্রচার করেছে। তবে এই দাবিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত ও আধা-সরকারি সংবাদমাধ্যমগুলো।

    ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম ‘চ্যানেল-১২’ তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে খামেনির মরদেহের ছবি দেখানো হয়েছে। তাদের দাবি অনুযায়ী, তেহরানে নিজ প্রাসাদ কম্পাউন্ডে হামলার শিকার হয়ে তিনি প্রাণ হারিয়েছেন এবং পরবর্তীতে ইরানি উদ্ধারকারীরা তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে।

    এদিকে, প্রভাবশালী মার্কিন সংবাদমাধ্যম ‘নিউইয়র্ক টাইমস’ স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত একটি ছবি প্রকাশ করেছে। ছবিতে দেখা গেছে, খামেনির প্রাসাদটি ভয়াবহ হামলায় পুরোপুরি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। শনিবার সকালে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে ওই প্রাসাদ লক্ষ্য করে বড় ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছিল।

    তবে ইরানের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম ‘তাসনিম নিউজ’ এবং ‘মেহের নিউজ’ এই মৃত্যুর খবর সরাসরি অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি অনুযায়ী, সুপ্রিম লিডার আয়াতুল্লাহ খামেনি এখনো জীবিত এবং সুস্থ আছেন। তিনি বর্তমানে একটি নিরাপদ স্থান থেকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

    সংবাদমাধ্যম ‘আল জাজিরা’ জানিয়েছে, ইসরায়েলি ও পশ্চিমা গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের সঙ্গে ইরানি সংবাদমাধ্যমের দেওয়া তথ্যের মধ্যে চরম বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে। খামেনির প্রকৃত অবস্থা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক সংস্থা বা স্বাধীন সূত্র থেকে নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। পুরো বিষয়টি নিয়ে বর্তমানে বিশ্বজুড়ে চরম ধোঁয়াশা ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।


    এনআই

    ট্যাগ :

    ইসরায়েলি

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…