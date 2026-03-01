এইমাত্র
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    ইরানে এখনও প্রায় সম্পূর্ণ ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০৩:৩৮ এএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০৩:৩৮ এএম

    ইরানে এখনও প্রায় সম্পূর্ণ ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০৩:৩৮ এএম

    বর্তমানে ইরানের ভিতরে কী ঘটছে তা বোঝা কঠিন, কারণ দেশটিতে প্রায় সম্পূর্ণ ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট চলছে।

    ইন্টারনেট পর্যবেক্ষণ সংস্থা নেটব্লকস জানিয়েছে, ইরানে প্রায় সবাই অনলাইনে সংযুক্ত নেই।

    যেসব মানুষ এখনও সংযুক্ত আছেন: স্টারলিঙ্ক স্যাটেলাইট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা, সীমিত কয়েকজন সাংবাদিক, এবং যারা প্রোক্সি বা ভিপিএন (VPN) ব্যবহার করে সাময়িকভাবে সংযুক্ত হন।

    ইরান পূর্বেও ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করেছিল—জুনে ইরান-ইসরায়েল ১২ দিনের যুদ্ধে এবং ডিসেম্বরে শুরু হওয়া সাম্প্রতিক মারাত্মক প্রতিবাদে। ১২ দিনের যুদ্ধে কর্মকর্তারা বলেছিলেন, এটি “শত্রুর সাইবার আক্রমণ” এর কারণে করা হয়েছে। এবারের ব্ল্যাকআউটের জন্য এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক কারণ জানানো হয়নি।

    সূত্র-বিবিসি

    এনআই

    ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট

