সর্বোচ্চ নেতা খামেনির মৃত্যুর পর ইরানের নেতৃত্ব কে দিতে পারেন

আমেরিকা ও ইসরায়েলের যৌথ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ইরানের একাধিক রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম।
তবে কে তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন তা এখনও স্পষ্ট নয় - কেননা এই প্রবীণ নেতার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত উত্তরাধিকারী নেই।
বিশেষজ্ঞ পরিষদ নামে পরিচিত ৮৮ জন জ্যেষ্ঠ ধর্মযাজকের একটি নির্বাচিত কমিটি পরবর্তী নেতা নির্বাচন করবে।
বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকদের মতে, সিএনএন এই পদের জন্য কিছু প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে নজর দিয়েছে।
মোজতবা খামেনি, ৫৬: খামেনির দ্বিতীয় পুত্র, মোজতবা উল্লেখযোগ্য প্রভাবশালী এবং ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) এবং এর বাসিজ স্বেচ্ছাসেবক আধাসামরিক বাহিনীর সাথে তার দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা যায়। তবে শিয়া মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পিতা-পুত্রের উত্তরাধিকারকে অবজ্ঞা করা হয়। একটি অতিরিক্ত বাধা হল মোজতবা একজন উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক নন এবং শাসনব্যবস্থায় তার কোনও আনুষ্ঠানিক ভূমিকা নেই।
আলীরেজা আরাফি, ৬৭: একজন কম পরিচিত ব্যক্তিত্ব, আরাফি একজন প্রতিষ্ঠিত ধর্মযাজক এবং খামেনির আস্থাভাজন। তিনি বর্তমানে বিশেষজ্ঞ পরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং শক্তিশালী অভিভাবক পরিষদের সদস্য ছিলেন, যা নির্বাচনী প্রার্থী এবং সংসদ কর্তৃক পাস হওয়া আইনগুলি পরীক্ষা করে। তিনি ইরানের মাদ্রাসা ব্যবস্থারও প্রধান। আরাফি রাজনৈতিকভাবে হেভিওয়েট হিসেবে পরিচিত নন এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই।
মোহাম্মদ মেহেদী মীরবাঘেরি, ষাটের দশকের গোড়ার দিকে: একজন কট্টর ধর্মযাজক এবং বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্য যিনি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে রক্ষণশীল শাখার প্রতিনিধিত্ব করেন। একটি কর্মী সংস্থা ইরানওয়্যারের মতে, তিনি পশ্চিমাদের তীব্র বিরোধী এবং বিশ্বাস করেন যে বিশ্বাসী এবং কাফেরদের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য। তিনি বর্তমানে উত্তরের পবিত্র শহর কোমে ইসলামিক সায়েন্সেস একাডেমির প্রধান।
হাসান খোমেনি, ৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে: ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির নাতি, যা তাকে ধর্মীয় ও বিপ্লবী বৈধতা দেয়। তিনি খোমেনির সমাধির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কিন্তু তিনি কোনও সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হননি এবং দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা শাসকগোষ্ঠীর উপর তার প্রভাব খুব কম বলে মনে হয়। তিনি তার অনেক সহকর্মীর তুলনায় কম কট্টরপন্থী হিসেবে পরিচিত।
হাশেম হোসেইনি বুশেহরি, ষাটের দশকের শেষের দিকে: একজন জ্যেষ্ঠ ধর্মযাজক যিনি উত্তরাধিকার পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, বিশেষ করে বিশেষজ্ঞ পরিষদের সাথে, যেখানে তিনি প্রথম উপ-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বুশেহরি খামেনির ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলে জানা গেছে, কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে তার প্রোফাইল কম এবং আইআরজিসির সাথে তার দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা যায় না।
সূত্র: সিএনএন নিউজ
এবি