    ইরানের দুটি যুদ্ধবিমান ভূপাতিতের দাবি কাতারের

    ইরানের দুটি যুদ্ধবিমান ভূপাতিতের দাবি কাতারের

    ইরানের দুইটি সুখোই-টুয়েন্টিফোর যুদ্ধবিমান ভূপাতিতের দাবি করেছে কাতারের বিমান বাহিনী। এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

    এছাড়াও ইরানের ছোঁড়া ৭ টি ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আর ৫টি ড্রোন হামলা প্রতিহতেরও দাবি করা হয়। দেশটির ওপর ইরানের হামলা 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' আখ্যা দিয়ে কঠোর নিন্দা জানানো হয়।

    সোভিয়েত যুগের অল ওয়েদার সুপারসনিক যুদ্ধবিমান এই সুখোই টুয়েন্টিফোর। শব্দের চেয়ে প্রায় দেড় গুণ গতিতে ছুটতে সক্ষম এই যুদ্ধবিমান। বহন করতে পারে সর্বোচ্চ ৮ হাজার কেজি ওয়ারহেড। বর্তমানে আর এই যুদ্ধবিমান তৈরি করে না রাশিয়া।

    সূত্র: আল জাজিরা।

    এফএস

    ইরান

