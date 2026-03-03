বাংলাদেশের ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে আজ মঙ্গলবার (০৩ মার্চ ) রয়েছে উত্তেজনাপূর্ণ একাধিক ইভেন্ট। নারী এশিয়ান কাপ ফুটবলে বাংলাদেশের অভিষেক আজ, প্রতিপক্ষ চীন। বিসিএল ওয়ানডের ফাইনাল মিরপুরে। রাতে কোপা দেল রেতে মুখোমুখি বার্সেলোনা-অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ।
ক্রিকেট
বিসিএল ওয়ানডে: ফাইনাল
উত্তরাঞ্চল-মধ্যাঞ্চল
সরাসরি, দুপুর আড়াইটা, বিসিবি ইউটিউব ও টি স্পোর্টস
ফুটবল
নারী এশিয়ান কাপ
উত্তর কোরিয়া-উজবেকিস্তান
সরাসরি, সকাল ৮টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
বাংলাদেশ-চীন
সরাসরি, দুপুর ২টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
এভারটন-বার্নলি
সরাসরি, রাত দেড়টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
উলভস-লিভারপুল
সরাসরি, রাত সোয়া ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
কোপা দেল রে
বার্সেলোনা-অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ
সরাসরি, রাত ২টা, ফ্যানকোড
এবি