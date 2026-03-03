এইমাত্র
    বাংলাদেশের ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৯:০৯ এএম
    বাংলাদেশের ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

    বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে আজ মঙ্গলবার (০৩ মার্চ ) রয়েছে উত্তেজনাপূর্ণ একাধিক ইভেন্ট। নারী এশিয়ান কাপ ফুটবলে বাংলাদেশের অভিষেক আজ, প্রতিপক্ষ চীন। বিসিএল ওয়ানডের ফাইনাল মিরপুরে। রাতে কোপা দেল রেতে মুখোমুখি বার্সেলোনা-অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ।



    ক্রিকেট

    বিসিএল ওয়ানডে: ফাইনাল

    উত্তরাঞ্চল-মধ্যাঞ্চল

    সরাসরি, দুপুর আড়াইটা, বিসিবি ইউটিউব ও টি স্পোর্টস



    ফুটবল

    নারী এশিয়ান কাপ

    উত্তর কোরিয়া-উজবেকিস্তান

    সরাসরি, সকাল ৮টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড



    বাংলাদেশ-চীন

    সরাসরি, দুপুর ২টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড



    ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

    এভারটন-বার্নলি

    সরাসরি, রাত দেড়টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২



    উলভস-লিভারপুল

    সরাসরি, রাত সোয়া ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১



    কোপা দেল রে

    বার্সেলোনা-অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ

    সরাসরি, রাত ২টা, ফ্যানকোড


