দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ

ঘন কুয়াশার কারণে দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে সাময়িকভাবে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। মঙ্গলবার (৩ মার্চ) ভোর ৫টা ৫০ মিনিট থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেয় বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃপক্ষ।
জানা গেছে, পদ্মা নদীর অববাহিকায় কুয়াশার ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ায় চ্যানেলের বিকন বাতি ও মার্কিং পয়েন্টগুলো অস্পষ্ট হয়ে পড়ায় নৌ দূর্ঘটনার ঝুঁকি দেখা দেয়। যাত্রী ও যানবাহনের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত দেয় কর্তৃপক্ষ।
এসময় ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দৌলতদিয়া ঘাটে পার হতে আসা বিভিন্ন ধরনের যানবাহন আটকে যায়। এতে অপেক্ষায় থাকা গাড়ীর চালকসহ যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়ে।
বিআইডব্লিউটিসি-র দৌলতদিয়া ঘাট শাখা ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন বলেন, “ঘন কুয়াশার কারণে দৌলতদিয়া প্রান্তিকে ভোর ৫ টা ৫০ মিনিট থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। কুয়াশার ঘনত্ব কমে এলে পুনরায় ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হবে।”
তিনি আরও বলেন, “বর্তমানে দৌলতদিয়া ঘাট প্রান্তে ৩টি ফেরি নোঙর করে রাখা হয়েছে।”
ইখা