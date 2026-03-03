এইমাত্র
    চট্টগ্রামে এনসিপির ইফতার মাহফিল ঘিরে বিতর্ক

    গাজী গোফরান, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (চট্টগ্রাম) প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৯:৩৪ এএম
    চট্টগ্রামে বিভাগীয় ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। সোমবার (২ মার্চ) পাঁচলাইশে একটি কনভেনশন সেন্টারে এই ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ইফতার মাহফিলের উদ্দেশ্য ছিল সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শন, তৃণমূলকে সক্রিয় করা এবং আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করা। তবে অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর আয়োজন ঘিরে নানা বিতর্ক ও সমালোচনা শুরু হয়েছে।

    ইফতার মাহফিলে বক্তব্য দিতে গিয়ে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘চট্টগ্রামে এখনো ‘ফ্যাসিস্ট শক্তির’ প্রভাব রয়েছে। যে জেলায় আওয়ামী লীগের কার্যক্রম শুরু হবে, সেখানে হয় আওয়ামী লীগ থাকবে, নয়তো এনসিপি থাকবে।’

    তিনি আরও বলেন, ‘একটি এলাকায় এনসিপির অল্পসংখ্যক সক্রিয় কর্মী থাকলেও সেখানে আওয়ামী লীগের কোনো সাংগঠনিক কার্যক্রম চলতে দেওয়া হবে না।’ তিনি চাঁদাবাজি ও দখলদারির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানান এবং স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা বলেন।

    তবে অনুষ্ঠানের ভেতরে কিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ইফতারে সরবরাহ করা পানির বোতলে সাবেক চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র মনজুর আলমের ছবি দেখা যায়। বিষয়টি নজরে আসার পর উপস্থিত কয়েকজন আয়োজকদের কাছে এ বিষয়ে জানতে চান। অভিযোগ ওঠে, ইফতারের ব্যয় মেটাতে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অনুদান নেওয়া হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে আয়োজকদের আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

    মনজুর আলম চট্টগ্রামের রাজনীতিতে বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার ছবিযুক্ত বোতলের উপস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। কেউ কেউ এটিকে রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন।

    এ ছাড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা নিয়েও অসন্তোষের কথা জানান কয়েকজন অংশগ্রহণকারী। তাদের অভিযোগ, পরিবেশিত খাবারের মান প্রত্যাশিত ছিল না। কিছু ক্ষেত্রে ফলমূল নিম্নমানের ছিল বলেও দাবি করেন তারা।

    অনুষ্ঠান চলাকালে একাধিক মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ হারানোর অভিযোগ ওঠে। দলটির মুখ্য সমন্বয়ক নাসির উদ্দিন পাটোয়ারীর বক্তব্যের সময় এক কর্মীর মোবাইল চুরি যাওয়ার বিষয়টি সামনে এলে ভেতরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরে আরও কয়েকজন তাদের সামগ্রী খোয়া যাওয়ার কথা জানান। এ সময় চোর সন্দেহে এক তরুণকে মারধরের ঘটনাও ঘটে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।

    ইফতার মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন দলের কেন্দ্রীয় নেতারা। উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহাদাত হোসেনসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

    রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ আয়োজনটি দলীয় শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চ হিসেবে বিবেচিত হলেও শেষ পর্যন্ত আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে অনুদান বিতর্ক, আয়োজনে সমন্বয়হীনতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রশ্ন।

