এইমাত্র
  • যশোরে ফার্মেসি মালিক অপহরণ, ১ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ইফতারের সময় কালিয়াকৈরে বিকাশের দোকানে চুরি

    মো. দেলোয়ার হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৯:৩৯ এএম
    মো. দেলোয়ার হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৯:৩৯ এএম

    ইফতারের সময় কালিয়াকৈরে বিকাশের দোকানে চুরি

    মো. দেলোয়ার হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৯:৩৯ এএম

    গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার বারেক মার্কেট এলাকায় ইফতারের সময় একটি বিকাশের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (২ মার্চ) সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।

    স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইফতারের সময় দোকান মালিক রফিক ইফতার ও নামাজ আদায়ের জন্য সাময়িকভাবে দোকান বন্ধ রেখে বাসায় যান। এ সুযোগে দুর্বৃত্তরা দোকানের টিনের চাল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। পরে ক্যাশ ড্রয়ারে থাকা প্রায় তিন লাখ টাকা, এমবি কার্ড, রিচার্জ কার্ড এবং বিকাশ লেনদেন-সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়।

    দোকান মালিক রফিক জানান, চুরির ঘটনায় তার প্রায় তিন লাখ টাকা নগদ অর্থসহ বিভিন্ন কার্ড ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র খোয়া গেছে। এতে তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বিষয়টি থানায় জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে তিনি জানান।

    কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, ‘এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

    এদিকে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ইফতারের সময় মার্কেট এলাকায় নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন। দ্রুত চোরদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার আহ্বান জানান তারা।

    ইখা

    ট্যাগ :

    গাজীপুর কালিয়াকৈর বিকাশের দোকান চুরি

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…