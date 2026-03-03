ইফতারের সময় কালিয়াকৈরে বিকাশের দোকানে চুরি

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার বারেক মার্কেট এলাকায় ইফতারের সময় একটি বিকাশের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (২ মার্চ) সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইফতারের সময় দোকান মালিক রফিক ইফতার ও নামাজ আদায়ের জন্য সাময়িকভাবে দোকান বন্ধ রেখে বাসায় যান। এ সুযোগে দুর্বৃত্তরা দোকানের টিনের চাল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। পরে ক্যাশ ড্রয়ারে থাকা প্রায় তিন লাখ টাকা, এমবি কার্ড, রিচার্জ কার্ড এবং বিকাশ লেনদেন-সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়।
দোকান মালিক রফিক জানান, চুরির ঘটনায় তার প্রায় তিন লাখ টাকা নগদ অর্থসহ বিভিন্ন কার্ড ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র খোয়া গেছে। এতে তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বিষয়টি থানায় জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে তিনি জানান।
কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, ‘এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এদিকে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ইফতারের সময় মার্কেট এলাকায় নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন। দ্রুত চোরদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার আহ্বান জানান তারা।
ইখা