    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    দেশজুড়ে

    দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক

    লুৎফর রহমান, গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১০:০৮ এএম
    লুৎফর রহমান, গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১০:০৮ এএম

    দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক

    লুৎফর রহমান, গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১০:০৮ এএম

    ঘন কুয়াশার কারণে ৩ ঘন্টা বন্ধ থাকার পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে পুনরায় ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। মঙ্গলবার (৩ মার্চ) সকাল ৮টা ৫০ মিনিট থেকে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়। এর আগে ভোর ৫টা ৫০ মিনিট থেকে ঘন কুয়াশায় কারণে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ।

    জানা গেছে, পদ্মা নদীর অববাহিকায় কুয়াশার ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ায় চ্যানেলের বিকন বাতি ও মার্কিং পয়েন্টগুলো অস্পষ্ট হয়ে পড়ায় নৌ দূর্ঘটনার ঝুঁকি দেখা দেয়। যাত্রী ও যানবাহনের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত দেয় কর্তৃপক্ষ।

    এদিকে দীর্ঘ সময় ফে‌রি চলাচল বন্ধ থাকায় নদী পারের অপেক্ষায় দৌলত‌দিয়া ঘাট প্রান্তে সড়কে সি‌রিয়ালে আটকা পড়ে‌ বেশ কিছু যানবাহন। এ সময় ভোগান্তিতে পড়েন যানবাহনের চালক ও যাত্রীরা।

    বিআইডব্লিউটিসি-র দৌলত‌দিয়া ঘাট শাখা ব‌্যবস্থাপক মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন বলেন, “ঘন কুয়াশার কারণে দৌলতদিয়া প্রান্তে ভোর ৫টা ৫০ মিনিট থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ হয়। পরবর্তীতে কুয়াশার ঘনত্ব কমে যাওয়ায় সকাল ৮টা ৫০ মিনিট থেকে পুনরায় ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। বর্তমানে ১৪টি ফেরি দিয়ে যাত্রী ও যানবাহন পারাপার করা হচ্ছে।”

    ইখা

