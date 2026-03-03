ভেটকি মাছের বিরিয়ানি, জেনে নিন রেসিপি

বিরিয়ানির গন্ধেই যাদের জিভে পানি আসে, তারা বলতেই পারেন—মাংস ছাড়া বিরিয়ানি রান্না হয় না। তবে এই দেশের নানা প্রান্তে সময়ের সঙ্গে বিরিয়ানি রান্নাতেও বদল এসেছে।
মাংসে আপত্তি, অথচ বিরিয়ানির প্রতি প্রেম থাকলে একবার বানিয়ে ফেলুন ফিশ টিক্কা বিরিয়ানি।
চলুন জেনে নেওয়া যাক, পুরো প্রস্তুত প্রণালী:
* ৬-৭ টুকরো বাসা বা ভেটকির ফিলে
* ৩০০-৪০০ গ্রাম বাসমতি রাইস
মাছ মেরিনেটের প্রক্রিয়া
* ১ টেবিল চামচ লেবুর রস
* ১ টেবিল চামচ আদা-রসুন বাটা
* ১ টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া
* ১ টেবিল চামচ ধনিয়া গুড়া
* আধা টেবিল চামচ জিরা গুড়া
* স্বাদমতো লবণ
* ১ টেবিল চামচ তেল
বিরিয়ানি জন্য
* ৩-৪ টেবিল চামচ ঘি
* ২টি বড় পেঁয়াজ পাতলা করে কাটা
* এক ইঞ্চি আদা বাটা
* ৮-১০ কোয়া রসুন বাটা
* ৬-৭টি কাঁচা মরিচ
* ২-৩ ফোঁটা কেওড়াজল
* ২-৩ ফোঁটা গোলাপজল
* ২-৩ টেবিল চামচ বিরিয়ানি মসলা
* ৬-৭টি ছোট এলাচ
* ৩-৪ টুকরো দারুচিনি
৭* -১০টি গোলমরিচ
* এক টুকরো জায়ফল
* ২টি তেজপাতা
* ৩-৪ টেবিল চামচ কেশর-দুধ
* স্বাদমতো লবণ ও চিনি
প্রস্তুত প্রণালি: ফিলে ধুয়ে লেবুর রস, লবণ, আদা-রসুন বাটা, মরিচের গুড়া, ধনিয়া গুড়া, তেল মাখিয়ে আধা ঘণ্টা মরিনেট করে রাখুন। ফিলে ননস্টিক কড়াইয়ে তেল দিয়ে ভেজে নিন।
এবার বিরিয়ানির গ্রেভি তৈরির পালা। কড়াইয়ে অল্প ঘি ও তেল দিয়ে পাতলা করে পেঁয়াজ ভাজুন। কিছুটা বেরেস্তা তুলে রাখুন পরিবেশনের জন্য। তেলে গরম মসলা ফোড়ন দিন। পেঁয়াজ ভাজা হলে, যোগ করুন আদা-রসুন বাটা, মরিচের গুঁড়া ভালোভবে কষিয়ে। এর মধ্যে মাছের টিক্কা দিয়ে মিনিট ২-৩ আঁচ কমিয়ে ফুটিয়ে নিন।
একটি পাত্রে গরম পানি গোটা গরম মসলা দিয়ে চাল ৮০ শতাংশ সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে ঠান্ডা করে রাখুন। এবার বড় একটি পাত্রে প্রথমে দিন ফিশ টিক্কার কাই, তার ওপর ভাত ছড়িয়ে দিন। তার ওপর মাছের টুকরোগুলো দিয়ে দিন। ছড়িয়ে দিন বিরিয়ানি মসলা, সামান্য ঘি।
আবার ভাতের স্তর সাজান। বাকি ওপর থেকে দিন সামান্য গোলাপ জল, কেওড়া জল এবং জাফরান গোলা দুধ। একদম উপরে ঘি, জাফরান গোলা দুধ, বিরিয়ানি মসলা ছড়িয়ে দিন। বেরেস্তা দিয়ে পাত্রটি ঢাকা দিয়ে আঁচ কমিয়ে মিনিট ১০-১৫ দমে রাখুন। ব্যাস তৈরি হয়ে যাবে ফিশ টিক্কা বিরিয়ানি। এরপর পরিবেশন করুন মজাদার গরম গরম বিরিয়ানি।
