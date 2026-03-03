ইসরায়েলি বিমান ঘাঁটিতে হামলার দাবি হিজবুল্লাহর

ইসরায়েলি বিমান ঘাঁটিতে হামলার দাবি করেছে লেবাননভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। গোষ্ঠীটি জানিয়েছে, তারা উত্তর ইসরায়েলের রামাত ডেভিড বিমান ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়েছে।
তারা জানিয়েছে, আজ (৩ মার্চ) ভোরে ‘এক ঝাঁক ড্রোন’ মোতায়েন করে ঘাঁটির রাডার সাইট এবং নিয়ন্ত্রণ কক্ষগুলো লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে।
হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, লেবাননের বেশ কয়েকটি এলাকায় ইসরায়েলের ভয়াবহ হামলার প্রতিশোধ হিসেবে তারা এই হামলা চালিয়েছে।
এদিকে লেবাননে দখলদার ইসরায়েলের বিমান হামলায় অন্তত ৫২ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া ১৫৪ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে লেবানন সরকার।
এর আগে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যে তথ্য প্রকাশ করেছিল, তাতে ৩১ জন নিহত এবং ১৪৯ জন আহত বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।
লেবানন সরকারের দুর্যোগ ও ব্যবস্থাপনা ইউনিটের তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ ও পূর্ব লেবানন এবং বৈরুতের দক্ষিণের উপনগরীতে বোমাবর্ষণের কারণে ২৮ হাজার ৫০০-এর বেশি মানুষ তাদের বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে।
এইচএ