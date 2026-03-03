বড়াইগ্রামে অগ্নিকাণ্ডে কৃষকের দুই বসতঘর ও গবাদিপশু পুড়ে ছাই

নাটোরের বড়াইগ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কৃষক ইয়াছিন মিয়ার দুটি বসতঘর ও কয়েকটি গবাদিপশু পুড়ে গেছে। সোমবার (২ মার্চ) দিবাগত রাত প্রায় ১২টার দিকে উপজেলার ভবানীপুর পাটোয়ারীপাড়া এলাকার নূর মসজিদসংলগ্ন তার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত ইয়াছিন মিয়া ওই এলাকার কালু মিয়ার ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গরুর ঘরে রাখা ঘুটের আগুন থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তেই আগুন বসতঘর ও গোয়ালঘরে ছড়িয়ে পড়ে। এতে তার দুটি বসতঘর সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। আগুনে বিদেশি জাতের দুটি গরু, তিনটি ছাগল এবং ঘরের আসবাবপত্র ভস্মীভূত হয়। পরে স্থানীয়দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তবে ততক্ষণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়।
প্রতিবেশীরা জানান, কৃষিকাজের পাশাপাশি গরু-ছাগল পালন করে সংসারের স্বচ্ছলতা আনার চেষ্টা করছিলেন ইয়াছিন মিয়া। হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডে তার বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা কামনা করেছেন এলাকাবাসী।
