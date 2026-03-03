এইমাত্র
  • যশোরে ফার্মেসি মালিক অপহরণ, ১ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    বড়াইগ্রামে অগ্নিকাণ্ডে কৃষকের দুই বসতঘর ও গবাদিপশু পুড়ে ছাই

    ওমর ফারুক খান, বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:২৮ এএম
    ওমর ফারুক খান, বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:২৮ এএম

    বড়াইগ্রামে অগ্নিকাণ্ডে কৃষকের দুই বসতঘর ও গবাদিপশু পুড়ে ছাই

    ওমর ফারুক খান, বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:২৮ এএম

    নাটোরের বড়াইগ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কৃষক ইয়াছিন মিয়ার দুটি বসতঘর ও কয়েকটি গবাদিপশু পুড়ে গেছে। সোমবার (২ মার্চ) দিবাগত রাত প্রায় ১২টার দিকে উপজেলার ভবানীপুর পাটোয়ারীপাড়া এলাকার নূর মসজিদসংলগ্ন তার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত ইয়াছিন মিয়া ওই এলাকার কালু মিয়ার ছেলে।

    স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গরুর ঘরে রাখা ঘুটের আগুন থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তেই আগুন বসতঘর ও গোয়ালঘরে ছড়িয়ে পড়ে। এতে তার দুটি বসতঘর সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। আগুনে বিদেশি জাতের দুটি গরু, তিনটি ছাগল এবং ঘরের আসবাবপত্র ভস্মীভূত হয়। পরে স্থানীয়দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তবে ততক্ষণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়।

    প্রতিবেশীরা জানান, কৃষিকাজের পাশাপাশি গরু-ছাগল পালন করে সংসারের স্বচ্ছলতা আনার চেষ্টা করছিলেন ইয়াছিন মিয়া। হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডে তার বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা কামনা করেছেন এলাকাবাসী।

    ইখা

    ট্যাগ :

    নাটোর বড়াইগ্রাম ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড বসতঘর গবাদিপশু পুড়ে ছাই

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…