    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    বিনোদন

    ইকরা ২ বছর আগেই জানতে পারেন আলভী মজেছেন অন্য নারীতে

    প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:৩৯ এএম
    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:৩৯ এএম

    ইকরা ২ বছর আগেই জানতে পারেন আলভী মজেছেন অন্য নারীতে

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:৩৯ এএম
    ছবি: সংগৃহীত

    স্ত্রী ইকরার মৃত্যুর পরপরই একজন অভিনয়শিল্পী সহকর্মীর সঙ্গে জাহের আলভীর প্রেমের সম্পর্কের কথা সামনে এসেছে। এই সম্পর্কের জেরে ইকরা ‘আত্মহত্যা’র পথ বেছে নিয়েছেন, এমনটাই অভিযোগ ইকরার মা ও তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের, এমনকি বন্ধুদেরও।

    ইকরার মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর স্বামী জাহের আলভী ও তাঁর মায়ের নামে মামলা করা হয়েছে। রোববার (১লা মার্চ ) ঢাকার পল্লবী থানায় এই মামলা করা হয়। 

    মামলায় ১ নম্বর আসামি হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে জাহের আলভীকে এবং ২ নম্বর আসামি তাঁর মা নাসরিন সুলতানাকে।

    মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, অভিযুক্তরা প্রায়ই ইকরাকে অপমান করতেন এবং তাঁদের জীবন থেকে সরে যাওয়ার জন্য চাপ দিতেন। এমনকি জাহের আলভী ইকরাকে উদ্দেশ্য করে প্রায়ই উসকানিমূলক কথা বলতেন—যা তাঁর মানসিক অবস্থার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

    ২৮ ফেব্রুয়ারি মিরপুর ডিওএইচএসের বাসায় নিজের কক্ষে ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছেন ইকরা। পরে তাঁকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরে পল্লবী থানার পুলিশ ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম সম্পন্ন করে এবং ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা নেয়।

    ২৭ ফেব্রুয়ারি জাহের আলভী এক নারীর সঙ্গে ছবি পোস্ট করেন, যা ইকরার মানসিক কষ্ট আরও বাড়িয়ে দেয়। পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিনের মানসিক নির্যাতন, অপমান ও উসকানির কারণে ইকরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হন।

