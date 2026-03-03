ঢাকা থেকে ৪ দিনে ১৩১টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যে সৃষ্ট যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ফ্লাইট সূচিতে চরম বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে আজ মঙ্গলবার (৩ মার্চ) পর্যন্ত চার দিনে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন গন্তব্যের মোট ১৩১টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) ও বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকে ইরান, ইরাক, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার ও জর্ডান তাদের আকাশসীমা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়। নিরাপত্তার স্বার্থে দেশগুলো এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ঢাকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যগামী এবং সেখান থেকে আসা ফ্লাইটগুলো স্থগিত করতে বাধ্য হয় এয়ারলাইনসগুলো।
গত চার দিনের বাতিলের চিত্র:
২৮ ফেব্রুয়ারি: ২৩টি ফ্লাইট
১ মার্চ: ৪০টি ফ্লাইট
২ মার্চ: ৪৬টি ফ্লাইট
৩ মার্চ: ২২টি ফ্লাইট (এ পর্যন্ত)
আজ মঙ্গলবার বাতিল হওয়া ২২টি ফ্লাইটের মধ্যে নামি-দামি বেশ কয়েকটি এয়ারলাইনস রয়েছে। উল্লেখযোগ্য হলো: কাতার এয়ারলাইনস: ৪টি ফ্লাইট, এমিরেটস এয়ারলাইনস: ৪টি ফ্লাইট, গালফ এয়ার: ৪টি ফ্লাইট, ফ্লাই দুবাই: ৪টি ফ্লাইট, জাজিরা এয়ারলাইনস: ৪টি ফ্লাইট, কুয়েত এয়ার: ২টি ফ্লাইট।
আশার কথা হলো, মধ্যপ্রাচ্যের আকাশসীমা আংশিকভাবে খুলে দেওয়ায় বর্তমানে কিছু গন্তব্যে সীমিত আকারে ফ্লাইট চলাচল শুরু হয়েছে। তবে পরিস্থিতি এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি।
কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, আবুধাবি, শারজা ও দুবাই রুটগুলো বাদে অন্যান্য গন্তব্যে ধীরে ধীরে ফ্লাইট চলাচল শুরু হচ্ছে। পরিস্থিতির উন্নতি হলে খুব দ্রুতই সব ফ্লাইট আগের সূচিতে ফিরবে।
বিমানবন্দর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, হুট করে ফ্লাইট বাতিলের কারণে হাজার হাজার প্রবাসী যাত্রী চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে আরও কয়েক দিন সময় লাগতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ইখা