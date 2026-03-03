সংঘাত বন্ধের আহ্বান ইইউ প্রধান ও চীনের

ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডেয়ার লাইয়েন বলেছেন, ‘অবশ্যই উত্তেজনা কমাতে হবে এবং সংঘাত ছড়িয়ে পড়া রুখতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে আমাদের।’
সোমবার (২ মার্চ) ব্রাসেলসে সাংবাদিকদের উরসুলা ফন ডেয়ার লাইয়েন আরও বলেন, এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
অন্যদিকে দ্রুত যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে চীন। ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলা ও ইরানের পাল্টা হামলার তৃতীয় দিনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং বলেন, সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো অবিলম্বে সামরিক অভিযান বন্ধ করা এবং সংঘাতের বিস্তার রোধ করা। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আহ্বানও জানান তিনি।
রাশিয়ার অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল জোর করে ইরানে শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছে। এর মাধ্যমে আরব প্রতিবেশীদের সঙ্গে তেহরানের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার যে চেষ্টা চলছিল তা ব্যাহত করা হচ্ছে বলেও মনে করে তারা।
সোমবার রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলে, এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ওয়াশিংটন এবং তেল আবিব একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের নেতৃত্বকে হত্যার মতো অসাধু উপায় অবলম্বন করে ইরানে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের পাশাপাশি ইরান এবং তার আরব প্রতিবেশীদের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়া ব্যাহত করার চেষ্টা করছে।
ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ ইরানে বিমান হামলার বিষয়ে ‘গভীর হতাশা’ প্রকাশ করে বলেন, দেশটির (ইরান) সঙ্গে আলোচনা চলমান থাকা সত্ত্বেও আমেরিকা ইরানের বিরুদ্ধে ‘সরাসরি আগ্রাসনের’ পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
