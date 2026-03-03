এইমাত্র
  • যশোরে ফার্মেসি মালিক অপহরণ, ১ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    সংঘাত বন্ধের আহ্বান ইইউ প্রধান ও চীনের

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:৫২ এএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:৫২ এএম

    সংঘাত বন্ধের আহ্বান ইইউ প্রধান ও চীনের

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:৫২ এএম
    ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডেয়ার লাইয়েন। ছবি: সংগৃহীত

    ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডেয়ার লাইয়েন বলেছেন, ‘অবশ্যই উত্তেজনা কমাতে হবে এবং সংঘাত ছড়িয়ে পড়া রুখতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে আমাদের।’ 

    সোমবার (২ মার্চ) ব্রাসেলসে সাংবাদিকদের উরসুলা ফন ডেয়ার লাইয়েন আরও বলেন, এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

    অন্যদিকে দ্রুত যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে চীন। ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলা ও ইরানের পাল্টা হামলার তৃতীয় দিনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং বলেন, সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো অবিলম্বে সামরিক অভিযান বন্ধ করা এবং সংঘাতের বিস্তার রোধ করা। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আহ্বানও জানান তিনি।

    রাশিয়ার অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল জোর করে ইরানে শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছে। এর মাধ্যমে আরব প্রতিবেশীদের সঙ্গে তেহরানের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার যে চেষ্টা চলছিল তা ব্যাহত করা হচ্ছে বলেও মনে করে তারা। 

    সোমবার রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলে, এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ওয়াশিংটন এবং তেল আবিব একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের নেতৃত্বকে হত্যার মতো অসাধু উপায় অবলম্বন করে ইরানে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের পাশাপাশি ইরান এবং তার আরব প্রতিবেশীদের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়া ব্যাহত করার চেষ্টা করছে।

    ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ ইরানে বিমান হামলার বিষয়ে ‘গভীর হতাশা’ প্রকাশ করে বলেন, দেশটির (ইরান) সঙ্গে আলোচনা চলমান থাকা সত্ত্বেও আমেরিকা ইরানের বিরুদ্ধে ‘সরাসরি আগ্রাসনের’ পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    সংঘাত বন্ধ আহ্বান ইইউ প্রধান চীন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…