ইরান-যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধে ক্ষমতাধর দেশগুলোর কার কী অবস্থান?

    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    আন্তর্জাতিক

    ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধ টানা চতুর্থ দিনে গড়িয়েছে। পাল্টাপাল্টি হামলায় দুই পক্ষেই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। ইরানের রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির তথ্য অনুযায়ী, দেশটিতে প্রাণহানির সংখ্যা বেশি সাড়ে পাঁচশ’রও বেশি নিহত হয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।

    শনিবারের যৌথ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিসহ প্রায় চার ডজন শীর্ষ নেতা নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

    অন্যদিকে, ইরানে অভিযান চালাতে গিয়ে সোমবার পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের চার সেনা নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম)। আরও কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

    ইসরায়েল সরকারের তথ্য অনুযায়ী, দেশটির অন্তত নয়জন নাগরিক নিহত হয়েছেন।

    এদিকে, খামেনির মৃত্যুর পর ইরানের বর্তমান নেতারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে বলে যুক্তরাষ্ট্র দাবি করলেও সেটি উড়িয়ে দিয়েছে তেহরান।

    ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সেক্রেটারি আলী লারিজানি বলেছেন, তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো সমঝোতা করবেন না।

    অন্যদিকে, সামনের দিনগুলোয় তেহরানের ওপর হামলার মাত্রা 'আরো বাড়নো হবে' বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।


    এসআর

